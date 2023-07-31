Курганцы не могут снять жилье из-за высокого спроса

Наибольший спрос приходится на центральный район Кургана Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане не хватает арендных квартир. На рынке недвижимости спрос на жилье в разы больше, чем предложений. Об этом URA.RU рассказали эксперты в сфере недвижимости.

«У меня очередь из клиентов, которые готовы арендовать квартиру, но предложить им нечего. Разбирают квартиры моментально. В основном центральный район запрашивают. Смотря где работа», — рассказала риелтор Елена Безгодова в разговоре с корреспондентом URA.RU.

По словам специалиста, на одно свежее объявление о сдаче квартиры в аренду приходится десять звонков. Обращаться по объявлению люди продолжают даже после сдачи жилья в надежде, что квартира скоро освободится. Спрос есть как на однокомнатные квартиры, так и на двухкомнатные.

Специалист по недвижимости агентства «Орион» Владимир Дегтянников подтвердил URA.RU, что предложений арендных квартир на рынке мало. Риелтор уточнил, что, кроме ищущих жилье студентов, также много погорельцев, желающих снять квартиру до покупки и заселения в собственную. Еще в Курган приезжают специалисты для работы на оборонно-промышленных предприятиях, жилье которым оплачивает работодатель, что повлияло на рынок недвижимости. Но, со слов Безгодовой, не все собственники согласны сдавать жилье работникам предприятий, ведь в этом случае за сдачу квартиры в аренду пришлось бы платить налоги.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане женщину дважды пытались обмануть лже-риелторы при попытке снять квартиру. Стоимость квартир в объявлении была ниже рыночной.