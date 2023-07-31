В Тюменской области осудили мужчину, ударившего полицейского по ягодицам

01 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Агрессивный задержанный ударил сотрудника ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам, за что получил год лишения свободы. Информация по делу содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Обвиняемый сел за руль нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину доставили в муниципальный отдел полиции „Ялуторовский“, где он применил в отношении полицейского насилие: нанес ногой два удара в область ягодиц, чем причинил потерпевшему физическую боль», — говорится в материалах суда. За свой поступок мужчина был приговорен к году лишения свободы, однако в целом он должен будет отсидеть полтора. В день нападения на полицейского подсудимый совершил еще два преступления. Во-первых, сел за руль пьяным (ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека), а во-вторых, матерился на сотрудников ДПС, которые остановили его на дороге. Как писало URA.RU, случаи нападения граждан на сотрудников полиции в Тюменской области не единичны. В частности, в Ялуторовске бывший участник СВО из спецотряда «Ахмат» ударил участкового локтем в голову.

Пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам, за что получил год лишения свободы. Информация по делу содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Обвиняемый сел за руль нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину доставили в муниципальный отдел полиции „Ялуторовский“, где он применил в отношении полицейского насилие: нанес ногой два удара в область ягодиц, чем причинил потерпевшему физическую боль», — говорится в материалах суда. За свой поступок мужчина был приговорен к году лишения свободы, однако в целом он должен будет отсидеть полтора. В день нападения на полицейского подсудимый совершил еще два преступления. Во-первых, сел за руль пьяным (ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека), а во-вторых, матерился на сотрудников ДПС, которые остановили его на дороге. Как писало URA.RU, случаи нападения граждан на сотрудников полиции в Тюменской области не единичны. В частности, в Ялуторовске бывший участник СВО из спецотряда «Ахмат» ударил участкового локтем в голову.