В Тюменской области осудили мужчину, ударившего полицейского по ягодицам

Пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам, за что получил год лишения свободы. Информация по делу содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.
«Обвиняемый сел за руль нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину доставили в муниципальный отдел полиции „Ялуторовский“, где он применил в отношении полицейского насилие: нанес ногой два удара в область ягодиц, чем причинил потерпевшему физическую боль», — говорится в материалах суда.
За свой поступок мужчина был приговорен к году лишения свободы, однако в целом он должен будет отсидеть полтора. В день нападения на полицейского подсудимый совершил еще два преступления. Во-первых, сел за руль пьяным (ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека), а во-вторых, матерился на сотрудников ДПС, которые остановили его на дороге.
Как писало URA.RU, случаи нападения граждан на сотрудников полиции в Тюменской области не единичны. В частности, в Ялуторовске бывший участник СВО из спецотряда «Ахмат» ударил участкового локтем в голову.
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