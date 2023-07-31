31 июля 2023

В Тюменской области осудили мужчину, ударившего полицейского по ягодицам

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, день победы, дпс
Агрессивный задержанный ударил сотрудника ДПС Фото:

Пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам, за что получил год лишения свободы. Информация по делу содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«Обвиняемый сел за руль нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину доставили в муниципальный отдел полиции „Ялуторовский“, где он применил в отношении полицейского насилие: нанес ногой два удара в область ягодиц, чем причинил потерпевшему физическую боль», — говорится в материалах суда.

За свой поступок мужчина был приговорен к году лишения свободы, однако в целом он должен будет отсидеть полтора. В день нападения на полицейского подсудимый совершил еще два преступления. Во-первых, сел за руль пьяным (ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека), а во-вторых, матерился на сотрудников ДПС, которые остановили его на дороге.

Как писало URA.RU, случаи нападения граждан на сотрудников полиции в Тюменской области не единичны. В частности, в Ялуторовске бывший участник СВО из спецотряда «Ахмат» ударил участкового локтем в голову.

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Пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам, за что получил год лишения свободы. Информация по делу содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Обвиняемый сел за руль нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину доставили в муниципальный отдел полиции „Ялуторовский“, где он применил в отношении полицейского насилие: нанес ногой два удара в область ягодиц, чем причинил потерпевшему физическую боль», — говорится в материалах суда. За свой поступок мужчина был приговорен к году лишения свободы, однако в целом он должен будет отсидеть полтора. В день нападения на полицейского подсудимый совершил еще два преступления. Во-первых, сел за руль пьяным (ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека), а во-вторых, матерился на сотрудников ДПС, которые остановили его на дороге. Как писало URA.RU, случаи нападения граждан на сотрудников полиции в Тюменской области не единичны. В частности, в Ялуторовске бывший участник СВО из спецотряда «Ахмат» ударил участкового локтем в голову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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