Спасатели предупредили курганцев о грозах с порывистым ветром

01 августа 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидают грозы с порывами ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в начале августа. Предупреждение появилось в telegram-канале курганского управления МЧС. «С 1 по 4 августа местами по Курганской области прогнозируют порывы ветра до 15 м/с, кратковременный дождь, грозу», — сообщили в ведомстве. Также в управлении напомнили основы безопасного поведения во время грозы. Граждане не должны пережидать непогоду возле недостроенных сооружений, остановочных павильонов, рекламных щитов и деревьев. Также следует закрепить съемные конструкции и убрать легкие предметы с открытого балкона. Водителям во время грозы советуют не управлять транспортом без лишней нужды. В плохую погоду необходимо позаботиться о детях и пожилых людях, которые не могут самостоятельно добраться до укрытия, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время жары пообещали грозы. Усиление ветра будет происходить во время осадков.

Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в начале августа. Предупреждение появилось в telegram-канале курганского управления МЧС. «С 1 по 4 августа местами по Курганской области прогнозируют порывы ветра до 15 м/с, кратковременный дождь, грозу», — сообщили в ведомстве. Также в управлении напомнили основы безопасного поведения во время грозы. Граждане не должны пережидать непогоду возле недостроенных сооружений, остановочных павильонов, рекламных щитов и деревьев. Также следует закрепить съемные конструкции и убрать легкие предметы с открытого балкона. Водителям во время грозы советуют не управлять транспортом без лишней нужды. В плохую погоду необходимо позаботиться о детях и пожилых людях, которые не могут самостоятельно добраться до укрытия, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время жары пообещали грозы. Усиление ветра будет происходить во время осадков.