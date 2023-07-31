Спасатели предупредили курганцев о грозах с порывистым ветром

Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в начале августа. Предупреждение появилось в telegram-канале курганского управления МЧС.
«С 1 по 4 августа местами по Курганской области прогнозируют порывы ветра до 15 м/с, кратковременный дождь, грозу», — сообщили в ведомстве. Также в управлении напомнили основы безопасного поведения во время грозы.
Граждане не должны пережидать непогоду возле недостроенных сооружений, остановочных павильонов, рекламных щитов и деревьев. Также следует закрепить съемные конструкции и убрать легкие предметы с открытого балкона. Водителям во время грозы советуют не управлять транспортом без лишней нужды. В плохую погоду необходимо позаботиться о детях и пожилых людях, которые не могут самостоятельно добраться до укрытия, отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время жары пообещали грозы. Усиление ветра будет происходить во время осадков.
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