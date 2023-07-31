31 июля 2023

Спасатели предупредили курганцев о грозах с порывистым ветром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
В Курганской области ожидают грозы с порывами ветра Фото:

Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в начале августа. Предупреждение появилось в telegram-канале курганского управления МЧС.

«С 1 по 4 августа местами по Курганской области прогнозируют порывы ветра до 15 м/с, кратковременный дождь, грозу», — сообщили в ведомстве. Также в управлении напомнили основы безопасного поведения во время грозы.

Граждане не должны пережидать непогоду возле недостроенных сооружений, остановочных павильонов, рекламных щитов и деревьев. Также следует закрепить съемные конструкции и убрать легкие предметы с открытого балкона. Водителям во время грозы советуют не управлять транспортом без лишней нужды. В плохую погоду необходимо позаботиться о детях и пожилых людях, которые не могут самостоятельно добраться до укрытия, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время жары пообещали грозы. Усиление ветра будет происходить во время осадков.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в начале августа. Предупреждение появилось в telegram-канале курганского управления МЧС. «С 1 по 4 августа местами по Курганской области прогнозируют порывы ветра до 15 м/с, кратковременный дождь, грозу», — сообщили в ведомстве. Также в управлении напомнили основы безопасного поведения во время грозы. Граждане не должны пережидать непогоду возле недостроенных сооружений, остановочных павильонов, рекламных щитов и деревьев. Также следует закрепить съемные конструкции и убрать легкие предметы с открытого балкона. Водителям во время грозы советуют не управлять транспортом без лишней нужды. В плохую погоду необходимо позаботиться о детях и пожилых людях, которые не могут самостоятельно добраться до укрытия, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время жары пообещали грозы. Усиление ветра будет происходить во время осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...