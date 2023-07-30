30 июля 2023

В Курганской области во время жары ожидаются грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , небо, гроза, пасмурно, тучи, дождь, погода
Синоптики прогнозируют жару до +30 градусов и грозы с дождями Фото:

В Курганской области во время высоких температур синоптики прогнозируют грозы и дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«С 1 по 3 августа в Курганской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в эти дни будет сохраняться от +26 до +31 градусов. На эти даты также прогнозируют переменную облачность», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Сообщается, что температура воздуха ночью с 1 по 3 августа будет варьироваться от +10 до +19 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы на ночь. Ожидается, что ветер будет восточным, до 2-9 метров в секунду. При грозе усиление будет до 12-15 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что жителей Курганской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. В регионе также ожидают сухую и теплую погоду на две недели.

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В Курганской области во время высоких температур синоптики прогнозируют грозы и дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «С 1 по 3 августа в Курганской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в эти дни будет сохраняться от +26 до +31 градусов. На эти даты также прогнозируют переменную облачность», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Сообщается, что температура воздуха ночью с 1 по 3 августа будет варьироваться от +10 до +19 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы на ночь. Ожидается, что ветер будет восточным, до 2-9 метров в секунду. При грозе усиление будет до 12-15 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что жителей Курганской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. В регионе также ожидают сухую и теплую погоду на две недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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