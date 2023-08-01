Bloomberg: владелец ММК Рашников за год обеднел на 730 миллионов долларов

Состояние Виктора Рашникова сократилось на 730 млн долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за год стал беднее на 730 млн долларов США. Это следует из данных ТОП-500 «Индекса миллиардеров» Bloomberg.

«Виктор Рашников, строка 233. Состояние с 11 августа 2022 года уменьшилось на 730 млн долларов США», — следует из данных Bloomberg.

Состояние владельца ММК в настоящий момент составляет 9,47 млрд долларов. Это выше, чем в начале года, почти на миллиард — на 937 млн долларов. При этом при сравнении с весной 2022 года состояние Рашникова увеличилось значительно. Соотнесение марта к апрелю демонстрирует рост на 2,6 млрд долларов США.

Кроме Рашникова, в рейтинге находится еще 24 россиянина. Среди граждан РФ самую верхнюю строку занимает президент «Норникеля» Владимир Потанин (51-е место) с состоянием почти в 30 млрд долларов США. Замыкает список со стороны россиян бывший промышленник Сергей Попов (498-е место), имеющий 5,4 млрд долларов США. Компанию им составляют банкир Петр Авен, совладелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий, акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и другие.