01 августа 2023

В Кургане снесут два аварийных жилых дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, стена, аварийный дом, трещина, ветхое жилье
Власти Кургана заплатят за снос двух домов более одного миллиона рублей Фото:

В Кургане за 1,2 миллиона рублей демонтируют два аварийных жилых дома в центре города и микрорайоне Рябково. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в городе Кургане. Строительный объем зданий подлежащего сносу: ул. Добролюбова, д. 74 — 1604 кубических метров, ул. 1-я Заводская, д. 20 — 633. Стоимость контракта: 1 211 534 рублей», — говорится на сайте. Сносом домов займется местный предприниматель Симавон Аветисян.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут несколько домов. На их месте планируется комплексная жилая застройка. На площади 9,3 тысячи квадратных метров предполагается строительство высоток и среднеэтажных домов.

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В Кургане за 1,2 миллиона рублей демонтируют два аварийных жилых дома в центре города и микрорайоне Рябково. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в городе Кургане. Строительный объем зданий подлежащего сносу: ул. Добролюбова, д. 74 — 1604 кубических метров, ул. 1-я Заводская, д. 20 — 633. Стоимость контракта: 1 211 534 рублей», — говорится на сайте. Сносом домов займется местный предприниматель Симавон Аветисян. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут несколько домов. На их месте планируется комплексная жилая застройка. На площади 9,3 тысячи квадратных метров предполагается строительство высоток и среднеэтажных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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