В Кургане снесут два аварийных жилых дома

Власти Кургана заплатят за снос двух домов более одного миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за 1,2 миллиона рублей демонтируют два аварийных жилых дома в центре города и микрорайоне Рябково. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в городе Кургане. Строительный объем зданий подлежащего сносу: ул. Добролюбова, д. 74 — 1604 кубических метров, ул. 1-я Заводская, д. 20 — 633. Стоимость контракта: 1 211 534 рублей», — говорится на сайте. Сносом домов займется местный предприниматель Симавон Аветисян.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут несколько домов. На их месте планируется комплексная жилая застройка. На площади 9,3 тысячи квадратных метров предполагается строительство высоток и среднеэтажных домов.