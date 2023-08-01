Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России будут появляться смерчи

Специалист по природным катастрофам Карнаухов: смерчей в России станет больше

02 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Из-за изменений климата смерчи могут начать появляться там, где их никогда не было, считает Алексей Карнаухов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Ярославская, Архангельская, Калининградская области, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, Пермский край). Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Смерчи и торнадо — это не только морское явление. Оно может наблюдаться и на суше. Более того, те торнадо, которые ходят по Америке, они, прежде всего, сухопутные и очень разрушительные. В Америке смерчи являются бедой. В России это не так часто наблюдаемое явление, но в последнее время оно активизировалось. В связи с изменением климата оно будет наблюдаться все чаще и чаще, потому что из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы. Возможно, это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах», — объяснил Карнаухов. По словам специалиста по природным катастрофам, первые торнадо, как правило, не являются разрушительными. «В регионах вряд ли можно будет ожидать появления очень крупных торнадо. Скорее всего, сначала будут возникать относительно небольшие смерчи, которые просто будут привлекать внимание окружающих. Люди будут их фотографировать. Но это будет говорить о том, что в данном регионе появление торнадо стало возможным и можно в будущем ожидать их крупных, разрушительных. Воронка у смерчей может быть 10 метров, сотни метров и километров, но это уже самый крупный. Хобот, который идет по земле, может приносить очень большие разрушения на поверхности. Деревянные дома просто рассыпаются как карточные домики, со стационарных домов срываются крыши. Можно прогнозировать, что разрушительная сила этих явлений будет увеличиваться», — добавил Карнаухов. Собеседник агентства отметил, что сейчас все чаще смерчи появляются в районе Черноморского побережья. «У нас в последнее время часто стали наблюдаться смерчи на Черноморском побережье, в районе Новороссийска, в Сочи, потому что это регион, где в ложбинке между Крымом и Кавказом встречаются холодные воздушные массы с европейской части России и тропические, средиземноморские. Там максимальная вероятность появления торнадо, смерчей. Башкирия — это тоже достаточно вероятный регион для их возникновения, потому что есть Уральские горы, которые делят Азию и Европу. Тут европейские воздушные массы, там азиатские. Там, где кончаются Уральские горы, возможно столкновение воздушных масс и формирование предпосылок для возникновения смерчей», — подчеркнул он. Ранее жители села Тубинский (Башкортостан) разместили в социальных сетях видео смерча. Природная стихия принесла разрушения. У жилых домов были сорваны крыши, повалились заборы, линии электропередачи оказались оборваны, деревья поломаны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Ярославская, Архангельская, Калининградская области, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, Пермский край). Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Смерчи и торнадо — это не только морское явление. Оно может наблюдаться и на суше. Более того, те торнадо, которые ходят по Америке, они, прежде всего, сухопутные и очень разрушительные. В Америке смерчи являются бедой. В России это не так часто наблюдаемое явление, но в последнее время оно активизировалось. В связи с изменением климата оно будет наблюдаться все чаще и чаще, потому что из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы. Возможно, это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах», — объяснил Карнаухов. По словам специалиста по природным катастрофам, первые торнадо, как правило, не являются разрушительными. «В регионах вряд ли можно будет ожидать появления очень крупных торнадо. Скорее всего, сначала будут возникать относительно небольшие смерчи, которые просто будут привлекать внимание окружающих. Люди будут их фотографировать. Но это будет говорить о том, что в данном регионе появление торнадо стало возможным и можно в будущем ожидать их крупных, разрушительных. Воронка у смерчей может быть 10 метров, сотни метров и километров, но это уже самый крупный. Хобот, который идет по земле, может приносить очень большие разрушения на поверхности. Деревянные дома просто рассыпаются как карточные домики, со стационарных домов срываются крыши. Можно прогнозировать, что разрушительная сила этих явлений будет увеличиваться», — добавил Карнаухов. Собеседник агентства отметил, что сейчас все чаще смерчи появляются в районе Черноморского побережья. «У нас в последнее время часто стали наблюдаться смерчи на Черноморском побережье, в районе Новороссийска, в Сочи, потому что это регион, где в ложбинке между Крымом и Кавказом встречаются холодные воздушные массы с европейской части России и тропические, средиземноморские. Там максимальная вероятность появления торнадо, смерчей. Башкирия — это тоже достаточно вероятный регион для их возникновения, потому что есть Уральские горы, которые делят Азию и Европу. Тут европейские воздушные массы, там азиатские. Там, где кончаются Уральские горы, возможно столкновение воздушных масс и формирование предпосылок для возникновения смерчей», — подчеркнул он. Ранее жители села Тубинский (Башкортостан) разместили в социальных сетях видео смерча. Природная стихия принесла разрушения. У жилых домов были сорваны крыши, повалились заборы, линии электропередачи оказались оборваны, деревья поломаны.