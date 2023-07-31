В ХМАО определили сферы с переизбытком работников

В ХМАО самая большая конкуренция среди работников в сферах инвестиций и консалтинга

Самая большая конкуренция среди работников в сферах инвестиций и консалтинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самая большая конкуренция сотрудников по Ханты-Мансийскому автономному округу наблюдается среди работников сфер инвестиций и консалтинга. В этих профессиональных областях по региону много соискателей, но крайне мало открытых вакансий.

«Профобласть „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ имеет hh.индекс 19.4. При этом крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места начинается со значения в 12», — следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter.

Похожая ситуация в Югре наблюдается в сфере «Маркетинг, реклама и PR». В регионе много активных соискателей, однако свободных вакансий в компаниях для них недостаточно.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих профессиях в ХМАО. Таким специалистам в прошлом месяце работодатели обещали зарплаты от 100 тысяч рублей.