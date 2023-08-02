Курганских чиновников заставляют переделать ремонт в убежище

Курганский суд постановил переделать ремонт в убежище для правительства

Курганский суд обязал убрать плитку и горючие материалы из убежища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бункер для курганских чиновников рискует стать последним их пристанищем. Радиационное убежище отделано керамической плиткой и горючими отделочными материалами, которые опасны для обитателей. К выводу о необходимости ремонта в убежище с небезопасной отделкой пришел суд. Информация о решении размещена на сайте Курганского городского суда.

«Обязать ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ осуществить отделку основных и вспомогательных помещений объекта гражданской обороны» — говорится в решении суда. В настоящее время убежище отделано керамической плиткой, перегородками и подвесными потолками, что является опасным для данных видов сооружений.

Правомерность требований прокуратуры по ремонту убежища в суде подтвердили сотрудники МЧС. Они сообщили, что проверка выявила несоответствие спорного объекта требованиям свода правил в отношении защитных сооружений.

Работы на объекте нужно выполнить в срок до декабря 2024 года. В правительстве заказали смету на ремонт убежища. Был заключен контракт. До сих пор подрядчик не предоставил проектно-сметную документацию, несмотря на претензии заказчика. Одновременно в правительстве подали апелляцию на решение суда, признавшее бездействие правительства по реконструкции убежища незаконным.

Редакция обратилась за комментарием в правительство. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновят бункер для чиновников. Стоимость разработки проектно-сметной документации для будущего ремонта превысила полмиллиона рублей.