В Курганской области обновят бункер для чиновников

В Курганской области обновят убежище для чиновников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области для сотрудников правительства обновят бункер, в котором они смогут укрываться во время ЧС. На разработку проекта реконструкции подземного убежища в поселке Варгаши власти потратят более полумиллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: разработка проектно-сметной документации по проведению реконструкции защищенного подземного сооружения. <…> Назначение — непроизводственный, убежище гражданкой обороны (обеспечение укрытия Правительства Курганской области на период ЧС)», — говорится в техническом задании. Согласно документации, бункер площадью более 850 квадратных метров рассчитан на 250 человек. Убежище имеет два входа и пятый класс защиты.

Заказчиком выступает ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области». Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) займется компания ООО «Земсервис». Компания выиграла торги за 560,5 тысяч рублей.

По договору подрядчику необходимо будет провести обследование технического состояния бункера и выявить дефекты. В ПСД должны предусмотреть наружную гидроизоляцию, системы видеонаблюдения, телефонизации и интернет. Кроме того, необходимо учесть ремонт стен, потолков, пола, ремонт (или замену) систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также пожарной сигнализации и внутреннего пожаротушения. При этом документацию необходимо будет согласовать с заказчиком.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы региона не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим постоянной готовности убежищ. Согласно постановлению губернатора Шумкова, за план по созданию убежищ будет отвечать областной департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также сообщалось, что в Кургане проведут капремонт бункера возле управления МВД. Согласно контракту, подрядчик выполнит все работы почти за 8 млн рублей. После проверки курганского МЧС предприятие «Макфа» обязали построить убежище.