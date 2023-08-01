В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление. Фото

Курганцы сфотографировали суперлуние

02 августа 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Жители региона наблюдали ночное суперлуние Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Курганской области в ночь с 1 на 2 августа наблюдали в небе суперлуние. Фотографиями этого необычного явления они поделились в соцсетях и мессенджерах. «А вот и „осетровая“ суперлуна над Курганом. Еще есть возможность ею полюбоваться», — передает telegram-канал «Курганистан». Астрономы поясняют, что суперлунием называют период, когда Луна максимально приближена к Земли, из-за этого она кажется больше и ярче. В августе произойдут два суперлуния подряд, передавал телеканал Sky News . Второе — ожидается 30-го числа. В мае курганцам посчастливилось наблюдать полутеневое затмение Луны. Августовское суперлуние получило названием «осетровое» Фото: telegram-канал «Курганистан», https://t.me/Kurganistan45 Курганцы делятся фотографиям суперлуния в соцсети Фото: telegram-канал «Курганистан», https://t.me/Kurganistan45 Необычно яркую луну курганцы наблюдали в ночь с 1 на 2 августа Фото: telegram-канал «Шадринск», https://t.me/shadrinsk На август спрогнозированы сразу два суперлуния Фото: telegram-канал «Шадринск», https://t.me/shadrinsk

Жители Курганской области в ночь с 1 на 2 августа наблюдали в небе суперлуние. Фотографиями этого необычного явления они поделились в соцсетях и мессенджерах. «А вот и „осетровая“ суперлуна над Курганом. Еще есть возможность ею полюбоваться», — передает telegram-канал «Курганистан». Астрономы поясняют, что суперлунием называют период, когда Луна максимально приближена к Земли, из-за этого она кажется больше и ярче. В августе произойдут два суперлуния подряд, передавал телеканал Sky News. Второе — ожидается 30-го числа. В мае курганцам посчастливилось наблюдать полутеневое затмение Луны.