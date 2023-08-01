Жители региона наблюдали ночное суперлуние
Жители Курганской области в ночь с 1 на 2 августа наблюдали в небе суперлуние. Фотографиями этого необычного явления они поделились в соцсетях и мессенджерах.
«А вот и „осетровая“ суперлуна над Курганом. Еще есть возможность ею полюбоваться», — передает telegram-канал «Курганистан».
Астрономы поясняют, что суперлунием называют период, когда Луна максимально приближена к Земли, из-за этого она кажется больше и ярче. В августе произойдут два суперлуния подряд, передавал телеканал
Августовское суперлуние получило названием «осетровое»
Курганцы делятся фотографиям суперлуния в соцсети
Необычно яркую луну курганцы наблюдали в ночь с 1 на 2 августа
На август спрогнозированы сразу два суперлуния
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