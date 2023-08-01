01 августа 2023
31 июля 2023

В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление. Фото

Курганцы сфотографировали суперлуние
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Жители региона наблюдали ночное суперлуние Фото:

Жители Курганской области в ночь с 1 на 2 августа наблюдали в небе суперлуние. Фотографиями этого необычного явления они поделились в соцсетях и мессенджерах.

«А вот и „осетровая“ суперлуна над Курганом. Еще есть возможность ею полюбоваться», — передает telegram-канал «Курганистан».

Астрономы поясняют, что суперлунием называют период, когда Луна максимально приближена к Земли, из-за этого она кажется больше и ярче. В августе произойдут два суперлуния подряд, передавал телеканал Sky News. Второе — ожидается 30-го числа. В мае курганцам посчастливилось наблюдать полутеневое затмение Луны.

Августовское суперлуние получило названием «осетровое»
Августовское суперлуние получило названием «осетровое»
Фото:
Курганцы делятся фотографиям суперлуния в соцсети
Курганцы делятся фотографиям суперлуния в соцсети
Фото:
Необычно яркую луну курганцы наблюдали в ночь с 1 на 2 августа
Необычно яркую луну курганцы наблюдали в ночь с 1 на 2 августа
Фото:
На август спрогнозированы сразу два суперлуния
На август спрогнозированы сразу два суперлуния
Фото:

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Жители Курганской области в ночь с 1 на 2 августа наблюдали в небе суперлуние. Фотографиями этого необычного явления они поделились в соцсетях и мессенджерах. «А вот и „осетровая“ суперлуна над Курганом. Еще есть возможность ею полюбоваться», — передает telegram-канал «Курганистан». Астрономы поясняют, что суперлунием называют период, когда Луна максимально приближена к Земли, из-за этого она кажется больше и ярче. В августе произойдут два суперлуния подряд, передавал телеканал Sky News. Второе — ожидается 30-го числа. В мае курганцам посчастливилось наблюдать полутеневое затмение Луны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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