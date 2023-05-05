В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление
Жительница Курганской области поделилась кадрами редкого астрономического явления. Фотографии суперлуния она выложила в соцсети.
«Суперлуние и Заозерный», — написала Надежда Орлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагаются фотографии.
Суперлунием называется момент, когда Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.
В июле прошлого года горожане также наблюдали это редкое астрономическое явление. А в конце октября жители региона смогли увидеть частичное солнечное затмение.
Суперлуние замечено в небе над Курганом
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