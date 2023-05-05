В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жительница Курганской области поделилась кадрами редкого астрономического явления. Фотографии суперлуния она выложила в соцсети.

«Суперлуние и Заозерный», — написала Надежда Орлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагаются фотографии.

Суперлунием называется момент, когда Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

В июле прошлого года горожане также наблюдали это редкое астрономическое явление. А в конце октября жители региона смогли увидеть частичное солнечное затмение.