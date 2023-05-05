05 мая 2023

В небе над Курганом запечатлели суперлуние. Фото

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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление Фото:

Жительница Курганской области поделилась кадрами редкого астрономического явления. Фотографии суперлуния она выложила в соцсети.

«Суперлуние и Заозерный», — написала Надежда Орлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагаются фотографии.

Суперлунием называется момент, когда Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

В июле прошлого года горожане также наблюдали это редкое астрономическое явление. А в конце октября жители региона смогли увидеть частичное солнечное затмение.

Суперлуние замечено в небе над Курганом
Суперлуние замечено в небе над Курганом
Фото:

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Жительница Курганской области поделилась кадрами редкого астрономического явления. Фотографии суперлуния она выложила в соцсети. «Суперлуние и Заозерный», — написала Надежда Орлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагаются фотографии. Суперлунием называется момент, когда Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. В июле прошлого года горожане также наблюдали это редкое астрономическое явление. А в конце октября жители региона смогли увидеть частичное солнечное затмение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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