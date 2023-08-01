Башкирская компания предлагает курганским водителям зарплату в 264 тысячи рублей

Курганским водителям полуприцепов компания из Башкортостана обещает платить 264 тысяч рублей за 60 смен работы вахтой. От сотрудников требуется перевозить зерно и сельскохозяйственные культуры, указано в сообщении на портале бесплатных объявлений.
«Срочно требуются водители зерновоза в Чишминский район, Республика Башкортостан. Работа на полуприцепах. Оплата: 264 000 рублей за 60 смен», — написано на сайте «Авито».
Руководство обязуется бесплатно предоставить сотрудникам униформу, проживание и питание. Транспортные расходы будут компенсированы. Соискатели вправе сами выбрать режим работы (6/1 или 7/0) и продолжительность вахты (30/15, 45/30 либо 60/30).
Ранее курганским водителям грузовиков предлагали за рейсы по территории УрФО зарплату от 170 тысяч рублей. В компании обещали предоставить сотрудникам машины марки Scania, Mercedes, Volvo и Ford.
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