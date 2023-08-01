01 августа 2023
31 июля 2023

Башкирская компания предлагает курганским водителям зарплату в 264 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная. Поселок Глинки. Курган, пшеница, зерно, посевная, полевые работы, сельхозтехника, сельское хозяйство
Компания остро нуждается в водителях зерновозов Фото:

Курганским водителям полуприцепов компания из Башкортостана обещает платить 264 тысяч рублей за 60 смен работы вахтой. От сотрудников требуется перевозить зерно и сельскохозяйственные культуры, указано в сообщении на портале бесплатных объявлений.

«Срочно требуются водители зерновоза в Чишминский район, Республика Башкортостан. Работа на полуприцепах. Оплата: 264 000 рублей за 60 смен», — написано на сайте «Авито».

Руководство обязуется бесплатно предоставить сотрудникам униформу, проживание и питание. Транспортные расходы будут компенсированы. Соискатели вправе сами выбрать режим работы (6/1 или 7/0) и продолжительность вахты (30/15, 45/30 либо 60/30).

Ранее курганским водителям грузовиков предлагали за рейсы по территории УрФО зарплату от 170 тысяч рублей. В компании обещали предоставить сотрудникам машины марки Scania, Mercedes, Volvo и Ford.

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Курганским водителям полуприцепов компания из Башкортостана обещает платить 264 тысяч рублей за 60 смен работы вахтой. От сотрудников требуется перевозить зерно и сельскохозяйственные культуры, указано в сообщении на портале бесплатных объявлений. «Срочно требуются водители зерновоза в Чишминский район, Республика Башкортостан. Работа на полуприцепах. Оплата: 264 000 рублей за 60 смен», — написано на сайте «Авито». Руководство обязуется бесплатно предоставить сотрудникам униформу, проживание и питание. Транспортные расходы будут компенсированы. Соискатели вправе сами выбрать режим работы (6/1 или 7/0) и продолжительность вахты (30/15, 45/30 либо 60/30). Ранее курганским водителям грузовиков предлагали за рейсы по территории УрФО зарплату от 170 тысяч рублей. В компании обещали предоставить сотрудникам машины марки Scania, Mercedes, Volvo и Ford.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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