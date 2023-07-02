Курганским дальнобойщикам готовы платить от 170 тысяч рублей за работу в УрФО

Транспортная компания набирает водителей грузовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За рейсы на территории Уральского федерального округа (УрФО) водителям большегрузов из Кургана обещают платить от 170 тысяч рублей. В компании намерены снабдить сотрудников автомобилями марки Scania, Mercedes, Volvo и Ford, указано в сообщении на портале бесплатных объявлений.

«В транспортную компанию требуются водители категории „СЕ“ для выполнения междугородних рейсов от склада до склада по маршрутам УрФО (плечо от 600 до 1500 километров). Стабильная работа без простоев с пересменкой в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и Кургане. Суточные: 700 рублей. Зарплата: от 170 000 рублей», — написано в объявлении в разделе «Работа» на сайте «Авито».

Компания обязуется снабдить претендентов корпоративной мобильной связью, оплатить проезда до места пересменки для иногородних и организовать техническую поддержку в пути. График работы для каждого сотрудника подбирается индивидуально. Водителем закрепленных транспортных средств будет предоставлено регулярное обслуживание и ремонт как в собственном автосервисе, так и в дилерских СТО.

Ранее курганским водителям грузовиков обещали платить до 120 тысяч рублей за работу в Качканаре (Свердловская область) на территории строящегося комплекса для хранения отходов. Также дальнобойщикам из Кургана готовы были платить до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки сельхозпродукции работников должны снабдить автомобилем МАЗ с прицепом.