В Пермском крае ищут водителей на зарплату в 300 тысяч рублей

02 августа 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Компания снабжает сыпучими материалами заводы и строительные объекты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Столичная транспортная компания ООО «Оникс», которая занимается оптовыми поставками нерудных материалов, набирает в Пермском крае водителей большегрузных автомобилей. Работодатель, владеющий собственным автопарком из грузовиков, обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Столько водителям готовы начислить за 30 рабочих смен. «Вакансии для жителей Пермского края. ООО „Оникс“ занимается поставками щебня, песка и других нерудных материалов на новых тягачах DAF, MAN и Setra c полуприцепами типа тонар Grunwald. Оплата за вахту в 30 дней составляет от 210 до 300 тысяч рублей, считаем по километражу. Дополнительно к зарплате выдаем суточные в размере 500 рублей за одну смену. Также платим премию за каждого привлеченного водителя в 10 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на базе предприятия для водителей оборудованы бесплатная столовая и комната отдыха. Обязанности заключаются в перевозке сыпучих материалов. Среди пожеланий к соискателям указаны наличие опыта работы на самосвалах и полуприцепах, справок психоневрологического и наркологического диспансеров, а также уверенная и грамотная речь. Трудоустройство, прием и сдача вахты производятся в подмосковной Балашихе. Транспортная компания ООО «Оникс» занимается доставкой и комплексным снабжением щебнем, песком и другими нерудными материалами заводов и строительных объектов по центральной части России. Предприятие является официальным дилером десятков карьеров. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году компания получила выручку в 740,7 млн рублей и чистую прибыль в 15,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей российская транспортная компания ООО ТЭК «ОТТО» из Татарстана. Предприятие располагает собственным автопарком и обещает дальнобойщикам зарплату более 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Столичная транспортная компания ООО «Оникс», которая занимается оптовыми поставками нерудных материалов, набирает в Пермском крае водителей большегрузных автомобилей. Работодатель, владеющий собственным автопарком из грузовиков, обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Столько водителям готовы начислить за 30 рабочих смен. «Вакансии для жителей Пермского края. ООО „Оникс“ занимается поставками щебня, песка и других нерудных материалов на новых тягачах DAF, MAN и Setra c полуприцепами типа тонар Grunwald. Оплата за вахту в 30 дней составляет от 210 до 300 тысяч рублей, считаем по километражу. Дополнительно к зарплате выдаем суточные в размере 500 рублей за одну смену. Также платим премию за каждого привлеченного водителя в 10 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на базе предприятия для водителей оборудованы бесплатная столовая и комната отдыха. Обязанности заключаются в перевозке сыпучих материалов. Среди пожеланий к соискателям указаны наличие опыта работы на самосвалах и полуприцепах, справок психоневрологического и наркологического диспансеров, а также уверенная и грамотная речь. Трудоустройство, прием и сдача вахты производятся в подмосковной Балашихе. Транспортная компания ООО «Оникс» занимается доставкой и комплексным снабжением щебнем, песком и другими нерудными материалами заводов и строительных объектов по центральной части России. Предприятие является официальным дилером десятков карьеров. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году компания получила выручку в 740,7 млн рублей и чистую прибыль в 15,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей российская транспортная компания ООО ТЭК «ОТТО» из Татарстана. Предприятие располагает собственным автопарком и обещает дальнобойщикам зарплату более 200 тысяч рублей.