01 августа 2023

В России за год резко вырос спрос на средства для прерывания беременности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Спрос на экстренные контрацептивы вырос на 26% Фото:

Спрос на препараты для прерывания беременности в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка.

«В 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50—60%», — передает данные аналитиков «Коммерсант». Там добавили, что в 2023 году спрос на препараты для медикаментозного аборта начал падать, в то время как спрос на экстренные контрацептивы продолжал расти на 26% за первые пять месяцев. Возможные объяснения этим явлениям включают сомнения женщин в расширении семьи в нестабильные времена.

Общий объем потребления препаратов для медикаментозного аборта в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок, что представляет рост в 60% по сравнению с 2021 годом. В то же время, объем потребления препаратов для экстренной контрацепции увеличился на 53% в 2022 году. Несмотря на это, в компании отмечают, что в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос на препараты для экстренной контрацепции продолжает расти на 26%, заключили аналитики.

Ранее стало известно, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на препараты для прерывания беременности в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка. «В 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50—60%», — передает данные аналитиков «Коммерсант». Там добавили, что в 2023 году спрос на препараты для медикаментозного аборта начал падать, в то время как спрос на экстренные контрацептивы продолжал расти на 26% за первые пять месяцев. Возможные объяснения этим явлениям включают сомнения женщин в расширении семьи в нестабильные времена. Общий объем потребления препаратов для медикаментозного аборта в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок, что представляет рост в 60% по сравнению с 2021 годом. В то же время, объем потребления препаратов для экстренной контрацепции увеличился на 53% в 2022 году. Несмотря на это, в компании отмечают, что в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос на препараты для экстренной контрацепции продолжает расти на 26%, заключили аналитики. Ранее стало известно, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...