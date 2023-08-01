В России за год резко вырос спрос на средства для прерывания беременности

02 августа 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Спрос на экстренные контрацептивы вырос на 26% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на препараты для прерывания беременности в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка. «В 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50—60%», — передает данные аналитиков « Коммерсант ». Там добавили, что в 2023 году спрос на препараты для медикаментозного аборта начал падать, в то время как спрос на экстренные контрацептивы продолжал расти на 26% за первые пять месяцев. Возможные объяснения этим явлениям включают сомнения женщин в расширении семьи в нестабильные времена. Общий объем потребления препаратов для медикаментозного аборта в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок, что представляет рост в 60% по сравнению с 2021 годом. В то же время, объем потребления препаратов для экстренной контрацепции увеличился на 53% в 2022 году. Несмотря на это, в компании отмечают, что в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос на препараты для экстренной контрацепции продолжает расти на 26%, заключили аналитики. Ранее стало известно, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на препараты для прерывания беременности в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка. «В 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50—60%», — передает данные аналитиков «Коммерсант». Там добавили, что в 2023 году спрос на препараты для медикаментозного аборта начал падать, в то время как спрос на экстренные контрацептивы продолжал расти на 26% за первые пять месяцев. Возможные объяснения этим явлениям включают сомнения женщин в расширении семьи в нестабильные времена. Общий объем потребления препаратов для медикаментозного аборта в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок, что представляет рост в 60% по сравнению с 2021 годом. В то же время, объем потребления препаратов для экстренной контрацепции увеличился на 53% в 2022 году. Несмотря на это, в компании отмечают, что в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос на препараты для экстренной контрацепции продолжает расти на 26%, заключили аналитики. Ранее стало известно, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.