06 мая 2023

Минздрав: в России снизилось число абортов

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В 2022 году количество абортов в России снизилось на четыре процента Фото:

В России число абортов в 2022 году снизилось на четыре процента по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Такие данные приводит министерство здравоохранения.

«Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9 процента за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3 процента», — приводит данные Минздрава РИА Новости.

При этом более чем на пять процентов выросло количество услуг по правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам. С женщинами, желающими сделать аборт, ведется работа по выявлению причин прерывания беременности и мотивации сохранить ребенка.

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор Маргарита Павлова выступила за запрет абортов в России. Против платных абортов высказывался и патриарх Кирилл.

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В России число абортов в 2022 году снизилось на четыре процента по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Такие данные приводит министерство здравоохранения. «Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9 процента за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3 процента», — приводит данные Минздрава РИА Новости. При этом более чем на пять процентов выросло количество услуг по правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам. С женщинами, желающими сделать аборт, ведется работа по выявлению причин прерывания беременности и мотивации сохранить ребенка. Ранее URA.RU рассказало, что сенатор Маргарита Павлова выступила за запрет абортов в России. Против платных абортов высказывался и патриарх Кирилл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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