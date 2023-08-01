FT: США не успевают отправлять боеприпасы на Украину

01 августа 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

США сосредоточились на поставках снарядов для гаубиц, пишет Financial Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США стремятся повысить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины в рамках поддержки контрнаступления ВСУ, так как нынешние темпы снабжения отстают от графика расходования снарядов украинскими военными. Об этом пишет газета Financial Times. «Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы привести поставки в соответствие к темпу расходования снарядов военными ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор статьи добавил, что усилия сосредоточены на поставке более большого количества снарядов калибра 155 миллиметра, используемых в гаубицах. Это решение должно оказать помощь украинскому контрнаступлению, так как на данный момент расход боеприпасов в рядах ВСУ очень высок. США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей, а также ведут переговоры с Японией о возможности поставок вооружения на Украину. Ожидается, что в ближайшие два года производство боеприпасов будет наращиваться в США, заключили в газете. Ранее стало известно, что НАТО сталкивается с трудностями в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. По мнению офицера американской военной разведки Ребекки Коффлер, США столкнулись с дефицитом оружия и боеприпасов из-за поставок Украине, передает A42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США стремятся повысить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины в рамках поддержки контрнаступления ВСУ, так как нынешние темпы снабжения отстают от графика расходования снарядов украинскими военными. Об этом пишет газета Financial Times. «Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы привести поставки в соответствие к темпу расходования снарядов военными ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор статьи добавил, что усилия сосредоточены на поставке более большого количества снарядов калибра 155 миллиметра, используемых в гаубицах. Это решение должно оказать помощь украинскому контрнаступлению, так как на данный момент расход боеприпасов в рядах ВСУ очень высок. США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей, а также ведут переговоры с Японией о возможности поставок вооружения на Украину. Ожидается, что в ближайшие два года производство боеприпасов будет наращиваться в США, заключили в газете. Ранее стало известно, что НАТО сталкивается с трудностями в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. По мнению офицера американской военной разведки Ребекки Коффлер, США столкнулись с дефицитом оружия и боеприпасов из-за поставок Украине, передает A42.