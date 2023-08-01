В ФСБ раскрыли, как телефонные мошенники принуждают свердловчан к терактам

После того, как в России за сутки пытались поджечь 11 военкоматов, антитеррористическая комиссия в Свердловской области опубликовала призыв не вестись на провокации телефонных шантажистов и рассказала, что жертвами злоумышленников как правило становятся социально-уязвимые категории граждан. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал».
«Комментируя активизацию работы „телефонных террористов“ УФСБ России по Свердловской области призывает жителей и гостей Урала быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум. Рекомендуется также поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии.
Там также напомнили, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в «спецоперациях» с финансовыми инструментами. Как правило, в ловушку попадают люди, отдавшие деньги телефонным мошенникам. И чтобы вернуть украденное, они выполняют указания шантажистов. Обычно это социально-уязвимые категории граждан и лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сами злоумышленники обычно звонят из-за рубежа. Тех, кому поступают подобные звонки, просят сразу звонить по телефону 112.
Ранее URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники. Позднее стало известно еще о двух случаях.
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