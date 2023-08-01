В ФСБ раскрыли, как телефонные мошенники принуждают свердловчан к терактам

ФСБ просит свердловчан не вестись на провокации после поджогов военкоматов

02 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

О звонках от тех, кто сперва предлагает совершить финансовые операции, а потом шантажирует, ФСБ просит сообщать по номеру 112 Фото: Московец Илья © URA.RU После того, как в России за сутки пытались поджечь 11 военкоматов, антитеррористическая комиссия в Свердловской области опубликовала призыв не вестись на провокации телефонных шантажистов и рассказала, что жертвами злоумышленников как правило становятся социально-уязвимые категории граждан. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Комментируя активизацию работы „телефонных террористов“ УФСБ России по Свердловской области призывает жителей и гостей Урала быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум. Рекомендуется также поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии. Там также напомнили, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в «спецоперациях» с финансовыми инструментами. Как правило, в ловушку попадают люди, отдавшие деньги телефонным мошенникам. И чтобы вернуть украденное, они выполняют указания шантажистов. Обычно это социально-уязвимые категории граждан и лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сами злоумышленники обычно звонят из-за рубежа. Тех, кому поступают подобные звонки, просят сразу звонить по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники. Позднее стало известно еще о двух случаях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того, как в России за сутки пытались поджечь 11 военкоматов, антитеррористическая комиссия в Свердловской области опубликовала призыв не вестись на провокации телефонных шантажистов и рассказала, что жертвами злоумышленников как правило становятся социально-уязвимые категории граждан. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Комментируя активизацию работы „телефонных террористов“ УФСБ России по Свердловской области призывает жителей и гостей Урала быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум. Рекомендуется также поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии. Там также напомнили, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в «спецоперациях» с финансовыми инструментами. Как правило, в ловушку попадают люди, отдавшие деньги телефонным мошенникам. И чтобы вернуть украденное, они выполняют указания шантажистов. Обычно это социально-уязвимые категории граждан и лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сами злоумышленники обычно звонят из-за рубежа. Тех, кому поступают подобные звонки, просят сразу звонить по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники. Позднее стало известно еще о двух случаях.