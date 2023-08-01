01 августа 2023

В центре Екатеринбурга выросли деликатесные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
С наступлением тепла и дождей грибы появились не только в свердловских лесах, но и городах Фото:

В екатеринбургском дендропарке на улице 8 Марта выросли грибы, некоторые из которых не просто съедобные, но и считаются деликатесом. Об этом сообщил читатель URA.RU Николай Тактуев.

«Гулял по дендропарку и заметил на газонах среди травы, кустов и деревьев очень много грибов. Я часто бываю в этом месте, но такого количества прежде никогда не встречал. Причем среди них есть съедобные — дождевики, шампиньоны и грузди, которые считаются деликатесом», — рассказал Николай.

Руководитель дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что грибы массово появились на этой неделе. Ученый посоветовала горожанам не употреблять их в пищу.

«Сейчас в регионе высокая влажность, жара, вот грибы и полезли. У нас их можно заметить только как временный интересный элемент ландшафта: специально за ними мы не наблюдаем. Есть их нельзя: на территории города даже съедобные грибы собирают все вредные вещества, аккумулируют их, а это опасно для здоровья», — сказала Раскостова.

Ранее свердловчане похвастались урожаем грибов, которые появились в лесах сразу после первых дождей. Счастливые уральцы делились впечатлениями в соцсетях и выкладывали фото корзинок с подосиновиками и подберезовиками.

Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург
Грузди считаются деликатесом в засоленном виде
Фото:
Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург
Дождевик не так популярен как груздь, но тоже является полезным и вкусным грибом
Фото:
Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург
Работники по мере сил борются с грибами на территории дендропарка, чтобы они не разрастались
Фото:
Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург
Сотрудники учреждения рекомендовали не употреблять городские грибы в пищу
Фото:

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В екатеринбургском дендропарке на улице 8 Марта выросли грибы, некоторые из которых не просто съедобные, но и считаются деликатесом. Об этом сообщил читатель URA.RU Николай Тактуев. «Гулял по дендропарку и заметил на газонах среди травы, кустов и деревьев очень много грибов. Я часто бываю в этом месте, но такого количества прежде никогда не встречал. Причем среди них есть съедобные — дождевики, шампиньоны и грузди, которые считаются деликатесом», — рассказал Николай. Руководитель дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что грибы массово появились на этой неделе. Ученый посоветовала горожанам не употреблять их в пищу. «Сейчас в регионе высокая влажность, жара, вот грибы и полезли. У нас их можно заметить только как временный интересный элемент ландшафта: специально за ними мы не наблюдаем. Есть их нельзя: на территории города даже съедобные грибы собирают все вредные вещества, аккумулируют их, а это опасно для здоровья», — сказала Раскостова. Ранее свердловчане похвастались урожаем грибов, которые появились в лесах сразу после первых дождей. Счастливые уральцы делились впечатлениями в соцсетях и выкладывали фото корзинок с подосиновиками и подберезовиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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