Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

02 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

ВДВ играют важную роль в современных военных операциях, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил «Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.

Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил «Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.