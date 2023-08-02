Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил
«Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.
Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил «Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.