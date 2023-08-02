Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
ВДВ играют важную роль в современных военных операциях, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил

«Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.

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Президент России Владимир Путин выразил свои самые искренние поздравления десантникам с Днем Воздушно-десантных войск. В своем обращении он отметил, что многие поколения солдат и офицеров вписали свои имена в героическую летопись Вооруженных Сил «Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск», — сообщается на официальном сайте Кремля. Президент выделил важную роль десантников в современных военных операциях, где они продолжают бороться за благополучие России и защиту ее национальных интересов. Он подчеркнул, что десантники решительно и с мужеством выполняют поставленные задачи, демонстрируя силу духа и несгибаемый характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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