Курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца

02 августа 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

В автосалоне пытались обмануть покупателя, уменьшив пробег авто почти в шесть раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шумихинского муниципального округа Курганской области смог добиться расторжения договора купли-продажи автомобиля и получить более двух миллионов рублей после обнаружения недостоверной информации о пробеге — показатель был меньше почти в шесть раз. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Жителю Шумихинского округа удалось через суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, а также взыскать с продавца более двух млн рублей. Истец сообщил суду, что в сентябре 2022 года он приобрел машину 2017 года выпуска в одном из ООО за полтора млн рублей. Для этого ему пришлось взять потребительский кредит», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье». Сообщается, что в акте приема-передачи, подписанном при совершении сделки, указывалось, что пробег автомобиля составлял 70 тысяч км. Однако при проверке в базе данных Госавтоинспекции было выявлено, что при прохождении технического осмотра в 2019 году пробег этого автомобиля составлял 414 тысяч км (что почти в шесть раз больше заявленных при покупке показателей). В ходе судебного разбирательства были представлены данные о техосмотре автомобиля и диагностические карты. Требования истца Шумихинский районный суд удовлетворил полностью. Ранее URA.RU писало, что депутат раскрыл способ обмана в автосалоне Кургана. Сообщается, что клиенту продали электронную книгу на флешке за 114 тысяч рублей и отказались возвращать эту сумму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Шумихинского муниципального округа Курганской области смог добиться расторжения договора купли-продажи автомобиля и получить более двух миллионов рублей после обнаружения недостоверной информации о пробеге — показатель был меньше почти в шесть раз. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Жителю Шумихинского округа удалось через суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, а также взыскать с продавца более двух млн рублей. Истец сообщил суду, что в сентябре 2022 года он приобрел машину 2017 года выпуска в одном из ООО за полтора млн рублей. Для этого ему пришлось взять потребительский кредит», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье». Сообщается, что в акте приема-передачи, подписанном при совершении сделки, указывалось, что пробег автомобиля составлял 70 тысяч км. Однако при проверке в базе данных Госавтоинспекции было выявлено, что при прохождении технического осмотра в 2019 году пробег этого автомобиля составлял 414 тысяч км (что почти в шесть раз больше заявленных при покупке показателей). В ходе судебного разбирательства были представлены данные о техосмотре автомобиля и диагностические карты. Требования истца Шумихинский районный суд удовлетворил полностью. Ранее URA.RU писало, что депутат раскрыл способ обмана в автосалоне Кургана. Сообщается, что клиенту продали электронную книгу на флешке за 114 тысяч рублей и отказались возвращать эту сумму.