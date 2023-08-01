01 августа 2023

Курганец купил машину со скрученным пробегом и смог отсудить миллионы у бывшего владельца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, зимняя резина, смена шин, автосервис
В автосалоне пытались обмануть покупателя, уменьшив пробег авто почти в шесть раз Фото:

Житель Шумихинского муниципального округа Курганской области смог добиться расторжения договора купли-продажи автомобиля и получить более двух миллионов рублей после обнаружения недостоверной информации о пробеге — показатель был меньше почти в шесть раз. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы.

«Жителю Шумихинского округа удалось через суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, а также взыскать с продавца более двух млн рублей. Истец сообщил суду, что в сентябре 2022 года он приобрел машину 2017 года выпуска в одном из ООО за полтора млн рублей. Для этого ему пришлось взять потребительский кредит», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье».

Сообщается, что в акте приема-передачи, подписанном при совершении сделки, указывалось, что пробег автомобиля составлял 70 тысяч км. Однако при проверке в базе данных Госавтоинспекции было выявлено, что при прохождении технического осмотра в 2019 году пробег этого автомобиля составлял 414 тысяч км (что почти в шесть раз больше заявленных при покупке показателей). В ходе судебного разбирательства были представлены данные о техосмотре автомобиля и диагностические карты. Требования истца Шумихинский районный суд удовлетворил полностью.

Ранее URA.RU писало, что депутат раскрыл способ обмана в автосалоне Кургана. Сообщается, что клиенту продали электронную книгу на флешке за 114 тысяч рублей и отказались возвращать эту сумму.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Шумихинского муниципального округа Курганской области смог добиться расторжения договора купли-продажи автомобиля и получить более двух миллионов рублей после обнаружения недостоверной информации о пробеге — показатель был меньше почти в шесть раз. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Жителю Шумихинского округа удалось через суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, а также взыскать с продавца более двух млн рублей. Истец сообщил суду, что в сентябре 2022 года он приобрел машину 2017 года выпуска в одном из ООО за полтора млн рублей. Для этого ему пришлось взять потребительский кредит», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье». Сообщается, что в акте приема-передачи, подписанном при совершении сделки, указывалось, что пробег автомобиля составлял 70 тысяч км. Однако при проверке в базе данных Госавтоинспекции было выявлено, что при прохождении технического осмотра в 2019 году пробег этого автомобиля составлял 414 тысяч км (что почти в шесть раз больше заявленных при покупке показателей). В ходе судебного разбирательства были представлены данные о техосмотре автомобиля и диагностические карты. Требования истца Шумихинский районный суд удовлетворил полностью. Ранее URA.RU писало, что депутат раскрыл способ обмана в автосалоне Кургана. Сообщается, что клиенту продали электронную книгу на флешке за 114 тысяч рублей и отказались возвращать эту сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...