Пермская клиника предлагает деньги за испытание лекарства

02 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Перед приемом лекарства у добровольцев проверят здоровье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермякам предлагают заработать на испытании антикоагулянта — лекарственного препарата для разжижения крови. Исследование проводит Профессорская клиника, которая заплатит его участникам 12 тысяч рублей. «Мы ждем здоровых мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Перед исследованием вам будет проведен ряд анализов, чтобы определить состояние здоровья. За участие полагается выплата в 12 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в клинике. Собеседник агентства отметил, что исследуемый препарат не является на 100% новым изобретением. Лекарство уже применяется, оно одобрено Минздравом, но ученые улучшили его формулу. Целью исследования является проверка этих улучшений. Для участия в испытаниях придется провести в клинике два уик-энда. Профессорская клиника постоянно проводит испытания различных лекарств. Так, ранее здесь исследовали действие вакцины от коронавируса, а также лекарства от COVID-19.

Пермякам предлагают заработать на испытании антикоагулянта — лекарственного препарата для разжижения крови. Исследование проводит Профессорская клиника, которая заплатит его участникам 12 тысяч рублей. «Мы ждем здоровых мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Перед исследованием вам будет проведен ряд анализов, чтобы определить состояние здоровья. За участие полагается выплата в 12 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в клинике. Собеседник агентства отметил, что исследуемый препарат не является на 100% новым изобретением. Лекарство уже применяется, оно одобрено Минздравом, но ученые улучшили его формулу. Целью исследования является проверка этих улучшений. Для участия в испытаниях придется провести в клинике два уик-энда. Профессорская клиника постоянно проводит испытания различных лекарств. Так, ранее здесь исследовали действие вакцины от коронавируса, а также лекарства от COVID-19.