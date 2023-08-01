01 августа 2023

Пермская клиника предлагает деньги за испытание лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед приемом лекарства у добровольцев проверят здоровье Фото:

Пермякам предлагают заработать на испытании антикоагулянта — лекарственного препарата для разжижения крови. Исследование проводит Профессорская клиника, которая заплатит его участникам 12 тысяч рублей.

«Мы ждем здоровых мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Перед исследованием вам будет проведен ряд анализов, чтобы определить состояние здоровья. За участие полагается выплата в 12 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в клинике.

Собеседник агентства отметил, что исследуемый препарат не является на 100% новым изобретением. Лекарство уже применяется, оно одобрено Минздравом, но ученые улучшили его формулу. Целью исследования является проверка этих улучшений. Для участия в испытаниях придется провести в клинике два уик-энда.

Профессорская клиника постоянно проводит испытания различных лекарств. Так, ранее здесь исследовали действие вакцины от коронавируса, а также лекарства от COVID-19.

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Пермякам предлагают заработать на испытании антикоагулянта — лекарственного препарата для разжижения крови. Исследование проводит Профессорская клиника, которая заплатит его участникам 12 тысяч рублей. «Мы ждем здоровых мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Перед исследованием вам будет проведен ряд анализов, чтобы определить состояние здоровья. За участие полагается выплата в 12 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в клинике. Собеседник агентства отметил, что исследуемый препарат не является на 100% новым изобретением. Лекарство уже применяется, оно одобрено Минздравом, но ученые улучшили его формулу. Целью исследования является проверка этих улучшений. Для участия в испытаниях придется провести в клинике два уик-энда. Профессорская клиника постоянно проводит испытания различных лекарств. Так, ранее здесь исследовали действие вакцины от коронавируса, а также лекарства от COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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