В Перми ищут добровольцев для испытания китайской вакцины от COVID-19

25 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

При создании новой вакцины использовали клетки яичника китайского хомячка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Перми с ноября планируют начать клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Для исследования китайского препарата ReCOV набирают добровольцев, которым обещают заплатить. «Приглашаются здоровые добровольцы, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, не имеющие антител к SARS-CoV-2 и желающие принять участие в клиническом исследовании новой вакцины от коронавирусной инфекции ReCOV. Общая сумма компенсации участнику исследования составит 45 000 рублей за вычетом налогов», — сообщили в центре исследований Профессорской клиники. Препарат ReCOV создали в китайской компании Jiangsu Recbio Technology. Это рекомбинантная двухкомпонентная вакцина, при производстве которой используются так называемые клетки CHO (Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка), пишет портал «Медвестник». Всего в России в ее исследовании примут участие 2500 человек в 26 клинических центрах, в том числе и в Перми. Испытание должно завершиться в августе 2023 года.

В Перми с ноября планируют начать клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Для исследования китайского препарата ReCOV набирают добровольцев, которым обещают заплатить. «Приглашаются здоровые добровольцы, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, не имеющие антител к SARS-CoV-2 и желающие принять участие в клиническом исследовании новой вакцины от коронавирусной инфекции ReCOV. Общая сумма компенсации участнику исследования составит 45 000 рублей за вычетом налогов», — сообщили в центре исследований Профессорской клиники. Препарат ReCOV создали в китайской компании Jiangsu Recbio Technology. Это рекомбинантная двухкомпонентная вакцина, при производстве которой используются так называемые клетки CHO (Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка), пишет портал «Медвестник». Всего в России в ее исследовании примут участие 2500 человек в 26 клинических центрах, в том числе и в Перми. Испытание должно завершиться в августе 2023 года.