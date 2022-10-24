24 октября 2022

В Перми ищут добровольцев для испытания китайской вакцины от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, врач, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
При создании новой вакцины использовали клетки яичника китайского хомячка Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми с ноября планируют начать клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Для исследования китайского препарата ReCOV набирают добровольцев, которым обещают заплатить.

«Приглашаются здоровые добровольцы, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, не имеющие антител к SARS-CoV-2 и желающие принять участие в клиническом исследовании новой вакцины от коронавирусной инфекции ReCOV. Общая сумма компенсации участнику исследования составит 45 000 рублей за вычетом налогов», — сообщили в центре исследований Профессорской клиники.

Препарат ReCOV создали в китайской компании Jiangsu Recbio Technology. Это рекомбинантная двухкомпонентная вакцина, при производстве которой используются так называемые клетки CHO (Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка), пишет портал «Медвестник». Всего в России в ее исследовании примут участие 2500 человек в 26 клинических центрах, в том числе и в Перми. Испытание должно завершиться в августе 2023 года.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми с ноября планируют начать клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Для исследования китайского препарата ReCOV набирают добровольцев, которым обещают заплатить. «Приглашаются здоровые добровольцы, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, не имеющие антител к SARS-CoV-2 и желающие принять участие в клиническом исследовании новой вакцины от коронавирусной инфекции ReCOV. Общая сумма компенсации участнику исследования составит 45 000 рублей за вычетом налогов», — сообщили в центре исследований Профессорской клиники. Препарат ReCOV создали в китайской компании Jiangsu Recbio Technology. Это рекомбинантная двухкомпонентная вакцина, при производстве которой используются так называемые клетки CHO (Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка), пишет портал «Медвестник». Всего в России в ее исследовании примут участие 2500 человек в 26 клинических центрах, в том числе и в Перми. Испытание должно завершиться в августе 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...