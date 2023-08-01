У самолета Utair, летящего в ХМАО, отключился автопилот

02 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Во время полета в Когалым экипаж самолета Utair сообщил о неисправности Фото: Александр Мамаев © URA.RU На рейсе Utair, следующем из Уфы в Когалым (ХМАО), отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Рейс UTA 677 авиакомпании Utair Уфа — Когалым на эшелоне 350 доложил о потере статуса РВСМ и об отключении автопилота. Самолет снизился до эшелона 270», — сообщил telegram-канал. Рейс совершал самолет Боинг-735, вмещающий 145 пассажиров. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании Utair, который отправился из Сургута в Омск, зафиксировали неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.

На рейсе Utair, следующем из Уфы в Когалым (ХМАО), отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Рейс UTA 677 авиакомпании Utair Уфа — Когалым на эшелоне 350 доложил о потере статуса РВСМ и об отключении автопилота. Самолет снизился до эшелона 270», — сообщил telegram-канал. Рейс совершал самолет Боинг-735, вмещающий 145 пассажиров. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании Utair, который отправился из Сургута в Омск, зафиксировали неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.