У самолета Utair, летящего в ХМАО, отключился автопилот

Во время полета в Когалым экипаж самолета Utair сообщил о неисправности
На рейсе Utair, следующем из Уфы в Когалым (ХМАО), отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT».
«Рейс UTA 677 авиакомпании Utair Уфа — Когалым на эшелоне 350 доложил о потере статуса РВСМ и об отключении автопилота. Самолет снизился до эшелона 270», — сообщил telegram-канал.
Рейс совершал самолет Боинг-735, вмещающий 145 пассажиров. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании Utair, который отправился из Сургута в Омск, зафиксировали неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.
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