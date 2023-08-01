01 августа 2023

У самолета Utair, летящего в ХМАО, отключился автопилот

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, utair, ютейр, ютэйр
Во время полета в Когалым экипаж самолета Utair сообщил о неисправности Фото:

На рейсе Utair, следующем из Уфы в Когалым (ХМАО), отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT».

«Рейс UTA 677 авиакомпании Utair Уфа — Когалым на эшелоне 350 доложил о потере статуса РВСМ и об отключении автопилота. Самолет снизился до эшелона 270», — сообщил telegram-канал.

Рейс совершал самолет Боинг-735, вмещающий 145 пассажиров. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании Utair, который отправился из Сургута в Омск, зафиксировали неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.

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На рейсе Utair, следующем из Уфы в Когалым (ХМАО), отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT». «Рейс UTA 677 авиакомпании Utair Уфа — Когалым на эшелоне 350 доложил о потере статуса РВСМ и об отключении автопилота. Самолет снизился до эшелона 270», — сообщил telegram-канал. Рейс совершал самолет Боинг-735, вмещающий 145 пассажиров. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании Utair, который отправился из Сургута в Омск, зафиксировали неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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