20 марта 2023
19 марта 2023

У самолета Utair при взлете в Сургуте зафиксировали неисправность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, служба авиаперевозок, заправка топливом самолета
Обнаружилось, что у самолета не включилась противообледенительная система Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair, который отправился в Омск, во время набора высоты зафиксировали не включение противообледенительной системы. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«При выполнении рейса UT139 по расшифровке полетной информации зафиксировано не включение противообледенительной системы в наборе высоты при наличии сигнала обледенение. Сургут — Омск. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в публикации.

Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолеты Utair до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Тогда речь шла сразу о трех рейсах.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair, который отправился в Омск, во время набора высоты зафиксировали не включение противообледенительной системы. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «При выполнении рейса UT139 по расшифровке полетной информации зафиксировано не включение противообледенительной системы в наборе высоты при наличии сигнала обледенение. Сургут — Омск. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в публикации. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что самолеты Utair до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Тогда речь шла сразу о трех рейсах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...