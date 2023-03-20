У самолета Utair при взлете в Сургуте зафиксировали неисправность

В аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair, который отправился в Омск, во время набора высоты зафиксировали не включение противообледенительной системы. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«При выполнении рейса UT139 по расшифровке полетной информации зафиксировано не включение противообледенительной системы в наборе высоты при наличии сигнала обледенение. Сургут — Омск. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в публикации.
Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолеты Utair до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Тогда речь шла сразу о трех рейсах.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.