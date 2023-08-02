В ХМАО полиция нашла пенсионера, который избил ребенка

03 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Дело передано в Следственный комитет Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера, избившего 9-летнего ребенка клюшкой. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали корреспонденту URA.RU. «По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, в ходе которой установлена личность подозреваемого. Материал подготовлен для передачи в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе. По предварительным данным, мужчине, который в нетрезвом состоянии избил ребенка, 75 лет. Предположительно пенсионер страдает от деменции. Ранее URA.RU писало про то, что в Нижневартовске выпивший пенсионер накинулся с клюшкой на детей, угрожая, что задушит или свернет им шею. Один ребенок пострадал.

В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера, избившего 9-летнего ребенка клюшкой. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали корреспонденту URA.RU. «По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, в ходе которой установлена личность подозреваемого. Материал подготовлен для передачи в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе. По предварительным данным, мужчине, который в нетрезвом состоянии избил ребенка, 75 лет. Предположительно пенсионер страдает от деменции. Ранее URA.RU писало про то, что в Нижневартовске выпивший пенсионер накинулся с клюшкой на детей, угрожая, что задушит или свернет им шею. Один ребенок пострадал.