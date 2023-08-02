В ХМАО полиция нашла пенсионера, который избил ребенка

В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера, избившего 9-летнего ребенка клюшкой. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали корреспонденту URA.RU.
«По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, в ходе которой установлена личность подозреваемого. Материал подготовлен для передачи в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе.
По предварительным данным, мужчине, который в нетрезвом состоянии избил ребенка, 75 лет. Предположительно пенсионер страдает от деменции.
Ранее URA.RU писало про то, что в Нижневартовске выпивший пенсионер накинулся с клюшкой на детей, угрожая, что задушит или свернет им шею. Один ребенок пострадал.
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