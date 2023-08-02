02 августа 2023

В ХМАО полиция нашла пенсионера, который избил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело передано в Следственный комитет Югры Фото:

В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера, избившего 9-летнего ребенка клюшкой. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали корреспонденту URA.RU.

«По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, в ходе которой установлена личность подозреваемого. Материал подготовлен для передачи в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчине, который в нетрезвом состоянии избил ребенка, 75 лет. Предположительно пенсионер страдает от деменции.

Ранее URA.RU писало про то, что в Нижневартовске выпивший пенсионер накинулся с клюшкой на детей, угрожая, что задушит или свернет им шею. Один ребенок пострадал.

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В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера, избившего 9-летнего ребенка клюшкой. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали корреспонденту URA.RU. «По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, в ходе которой установлена личность подозреваемого. Материал подготовлен для передачи в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе. По предварительным данным, мужчине, который в нетрезвом состоянии избил ребенка, 75 лет. Предположительно пенсионер страдает от деменции. Ранее URA.RU писало про то, что в Нижневартовске выпивший пенсионер накинулся с клюшкой на детей, угрожая, что задушит или свернет им шею. Один ребенок пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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