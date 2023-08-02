Песков: Россия готова вернуться к зерновой сделке незамедлительно

Россия вернется к зерновой сделке, как только будут выполнены все условия, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия готова вернуться к зерновой сделке, если она будет реализована в части, которая касается России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам. Президент Путин об этом говорил. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что до сих пор этого не было сделано.
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