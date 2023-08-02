Мишустин распорядился вернуть посольства РФ в две страны Африки

Мишустин распорядился возобновить работу посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

02 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Посольства России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо возобновят работу в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работа российских представительств уже в 2023 году будет возобновлена в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснил URA.RU вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, это решение связано с тем, что РФ заинтересована развивать и укреплять отношения с африканскими странами. «Это системная работа России по возвращению в Африку. Целый ряд наших посольств на континенте был достаточно механистически сокращен в 1990-е годы, когда страна экономила на всем. Сейчас наступает другое время, когда мы в Африку возвращаемся системно, и без посольств здесь не обойтись. Понятно, что они возобновляют свою работу в тех странах, где у России есть свои интересы и конкретные содержательные двухсторонние сотрудничества», — пояснил Косачев. Принятое Мишустиным решение отражает внешнеполитическую обстановку: на фоне возобновления отношений РФ со странами Африки идет ухудшение отношений с Западом ухудшением отношений с Западом, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Это практические шаги России в развитии отношений с теми странами, которые к ней хорошо относятся. В тех странах, которые плохо относятся к России, посольства сокращаются. Причем не по нашей инициативе. Они сами высылают наших дипломатов, а мы их отправляем в те государства, которые раньше не были приоритетными. Это практические действия по укреплению отношений», — сказал Марков. Новость по теме Путин и африканские лидеры приняли совместную декларацию по итогам саммита Ранее на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» о планах возобновить работу посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо заявил президент России Владимир Путин. Посольства СССР и РФ функционировали в этих государствах до 1992 года. С тех пор представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д’Ивуаре, а в Республике Экваториальная Гвинея — посольство РФ в Камеруне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работа российских представительств уже в 2023 году будет возобновлена в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснил URA.RU вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, это решение связано с тем, что РФ заинтересована развивать и укреплять отношения с африканскими странами. «Это системная работа России по возвращению в Африку. Целый ряд наших посольств на континенте был достаточно механистически сокращен в 1990-е годы, когда страна экономила на всем. Сейчас наступает другое время, когда мы в Африку возвращаемся системно, и без посольств здесь не обойтись. Понятно, что они возобновляют свою работу в тех странах, где у России есть свои интересы и конкретные содержательные двухсторонние сотрудничества», — пояснил Косачев. Принятое Мишустиным решение отражает внешнеполитическую обстановку: на фоне возобновления отношений РФ со странами Африки идет ухудшение отношений с Западом ухудшением отношений с Западом, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Это практические шаги России в развитии отношений с теми странами, которые к ней хорошо относятся. В тех странах, которые плохо относятся к России, посольства сокращаются. Причем не по нашей инициативе. Они сами высылают наших дипломатов, а мы их отправляем в те государства, которые раньше не были приоритетными. Это практические действия по укреплению отношений», — сказал Марков. Ранее на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» о планах возобновить работу посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо заявил президент России Владимир Путин. Посольства СССР и РФ функционировали в этих государствах до 1992 года. С тех пор представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д’Ивуаре, а в Республике Экваториальная Гвинея — посольство РФ в Камеруне.