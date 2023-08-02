Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на шоссе для переговоров с дезертиром

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Радий Хабиров выехал на переговоры с дезертиром, который угрожает взорвать гранату Фото:

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на место переговоров с дезертиром, который угрожает взорвать гранату на шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

«Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром», — передает РИА Новости. Дезертир угрожает взорвать гранату на шоссе в Уфе.

Ранее военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. После этого он встал на шоссе, взяв гранату в руки. На данный момент улица перекрыта полицией, по уточненной информации, дезертир находится на заправке ЛУКОЙЛа, передает RT.

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Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на место переговоров с дезертиром, который угрожает взорвать гранату на шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии. «Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром», — передает РИА Новости. Дезертир угрожает взорвать гранату на шоссе в Уфе. Ранее военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. После этого он встал на шоссе, взяв гранату в руки. На данный момент улица перекрыта полицией, по уточненной информации, дезертир находится на заправке ЛУКОЙЛа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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