Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на шоссе для переговоров с дезертиром

Радий Хабиров выехал на переговоры с дезертиром, который угрожает взорвать гранату
Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на место переговоров с дезертиром, который угрожает взорвать гранату на шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.
«Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром», — передает РИА Новости. Дезертир угрожает взорвать гранату на шоссе в Уфе.
Ранее военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. После этого он встал на шоссе, взяв гранату в руки. На данный момент улица перекрыта полицией, по уточненной информации, дезертир находится на заправке ЛУКОЙЛа, передает RT.
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