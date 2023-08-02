В Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о встрече, отметили в пресс-службе КремляФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров глав двух государств.
«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram. Отмечается, что во время переговоров Путин и Эрдоган затронули темы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Лидеры двух государств высоко оценили выросший почти вдвое товарооборот между Россией и Турцией за 2022 год.
Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров глав двух государств. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram. Отмечается, что во время переговоров Путин и Эрдоган затронули темы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Лидеры двух государств высоко оценили выросший почти вдвое товарооборот между Россией и Турцией за 2022 год.