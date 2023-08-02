В Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Эрдогана

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о встрече, отметили в пресс-службе Кремля Фото:

Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров глав двух государств.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram. Отмечается, что во время переговоров Путин и Эрдоган затронули темы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Лидеры двух государств высоко оценили выросший почти вдвое товарооборот между Россией и Турцией за 2022 год.

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Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров глав двух государств. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram. Отмечается, что во время переговоров Путин и Эрдоган затронули темы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Лидеры двух государств высоко оценили выросший почти вдвое товарооборот между Россией и Турцией за 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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