В Озерске арестовали бывшего главврача психдиспансера

Бывшего главврача психдиспансера в Озерске Владимира Кичатова отправили под домашний арест

Владимира Кичатова отправили под домашний арест до конца сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного по подозрению в получении взяток бывшего главврача психдиспансера в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова 2 августа отправили под домашний арест. Как сообщил URA.RU участник заседания, он пробудет под арестом два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Кичатову меры пресечения в виде домашнего ареста. Он пробудет под арестом до конца сентября», — рассказал источник.

По данным URA.RU Кичатов признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он сотрудничает со следствием. Суд разрешил ему ежедневно в течение часа осуществлять пешие прогулки.

Ранее URA.RU отправляло запрос в пресс-службу СКР по региону по данному делу. До настоящего момента ответа не последовало.

Силовики задержали Кичатова 31 июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В отношении Кичатова возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). У следствия есть основания полагать, что он брал с людей деньги, чтобы оставить их родственников на длительное лечение в психдиспансере.