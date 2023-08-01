01 августа 2023

В ХМАО в геологоразведочной фирме, где были задержки по зарплате, сменился гендиректор

© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло руководителя «Горизонта» занял Андрей Бобров Фото:

В геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска, сотрудники которой жаловались на задержки по зарплате, сменился генеральный директор. На предприятии сообщили, что кресло руководителя занял Андрей Бобров.

«В компании произошли изменения в руководстве. Генеральным директором стал Андрей Бобров», — сообщили в компании.

У нового управленца есть опыт руководящей работы в компании «Нордсервис-Бурение» в Нижневартовске. До Боброва на протяжении пяти лет директором «Горизонта» был Артем Шишкин.

Ранее URA.RU писало, что на руководство фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) завели уголовное дело из-за задержек по зарплате. Предприятие привлекли к ответственности за нарушения, обнаруженные трудовой инспекцией в ходе проверки.

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В геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска, сотрудники которой жаловались на задержки по зарплате, сменился генеральный директор. На предприятии сообщили, что кресло руководителя занял Андрей Бобров. «В компании произошли изменения в руководстве. Генеральным директором стал Андрей Бобров», — сообщили в компании. У нового управленца есть опыт руководящей работы в компании «Нордсервис-Бурение» в Нижневартовске. До Боброва на протяжении пяти лет директором «Горизонта» был Артем Шишкин. Ранее URA.RU писало, что на руководство фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) завели уголовное дело из-за задержек по зарплате. Предприятие привлекли к ответственности за нарушения, обнаруженные трудовой инспекцией в ходе проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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