В ХМАО в геологоразведочной фирме, где были задержки по зарплате, сменился гендиректор

В геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска, сотрудники которой жаловались на задержки по зарплате, сменился генеральный директор. На предприятии сообщили, что кресло руководителя занял Андрей Бобров.
«В компании произошли изменения в руководстве. Генеральным директором стал Андрей Бобров», — сообщили в компании.
У нового управленца есть опыт руководящей работы в компании «Нордсервис-Бурение» в Нижневартовске. До Боброва на протяжении пяти лет директором «Горизонта» был Артем Шишкин.
Ранее URA.RU писало, что на руководство фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) завели уголовное дело из-за задержек по зарплате. Предприятие привлекли к ответственности за нарушения, обнаруженные трудовой инспекцией в ходе проверки.
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