01 августа 2023

Жители ЯНАО начали зарабатывать, массово продавая морошку на «Авито». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
В ЯНАО можно купить морошку за 500-600 рублей за литр Фото:

Жители ЯНАО начали массово выкладывать объявления о продаже северной ягоды. Ямальцы предлагают приобрести морошку за 500-600 рублей за литр, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам свежую морошку в Новом Уренгое. 600 рублей за литр. Бесплатная доставка по городу», — сказано в одном из объявлений.

Продавцы отмечают, что лично собирают ягоду. Приобрести можно как замороженную, так и свежую. При этом в Салехарде стоимость выше. Там просят 500 рублей за пол литра. Также в продаже имеется голубика. В Ноябрьске за 5 литров просят 1 500 рублей, а в Салехарде за литр 600 рублей.

Ранее сообщалось, что в округе стартовал сезон сбора «царской ягоды». Он начинается в середине или конце июля.

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Жители ЯНАО начали массово выкладывать объявления о продаже северной ягоды. Ямальцы предлагают приобрести морошку за 500-600 рублей за литр, говорится в объявлении на «Авито». «Продам свежую морошку в Новом Уренгое. 600 рублей за литр. Бесплатная доставка по городу», — сказано в одном из объявлений. Продавцы отмечают, что лично собирают ягоду. Приобрести можно как замороженную, так и свежую. При этом в Салехарде стоимость выше. Там просят 500 рублей за пол литра. Также в продаже имеется голубика. В Ноябрьске за 5 литров просят 1 500 рублей, а в Салехарде за литр 600 рублей. Ранее сообщалось, что в округе стартовал сезон сбора «царской ягоды». Он начинается в середине или конце июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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