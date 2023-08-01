Жители ЯНАО начали зарабатывать, массово продавая морошку на «Авито». Фото

02 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО можно купить морошку за 500-600 рублей за литр Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители ЯНАО начали массово выкладывать объявления о продаже северной ягоды. Ямальцы предлагают приобрести морошку за 500-600 рублей за литр, говорится в объявлении на «Авито». «Продам свежую морошку в Новом Уренгое. 600 рублей за литр. Бесплатная доставка по городу», — сказано в одном из объявлений. Продавцы отмечают, что лично собирают ягоду. Приобрести можно как замороженную, так и свежую. При этом в Салехарде стоимость выше. Там просят 500 рублей за пол литра. Также в продаже имеется голубика. В Ноябрьске за 5 литров просят 1 500 рублей, а в Салехарде за литр 600 рублей. Ранее сообщалось, что в округе стартовал сезон сбора «царской ягоды». Он начинается в середине или конце июля. Объявление Авито Объявление Авито Объявление Авито Объявление Авито

Жители ЯНАО начали массово выкладывать объявления о продаже северной ягоды. Ямальцы предлагают приобрести морошку за 500-600 рублей за литр, говорится в объявлении на «Авито». «Продам свежую морошку в Новом Уренгое. 600 рублей за литр. Бесплатная доставка по городу», — сказано в одном из объявлений. Продавцы отмечают, что лично собирают ягоду. Приобрести можно как замороженную, так и свежую. При этом в Салехарде стоимость выше. Там просят 500 рублей за пол литра. Также в продаже имеется голубика. В Ноябрьске за 5 литров просят 1 500 рублей, а в Салехарде за литр 600 рублей. Ранее сообщалось, что в округе стартовал сезон сбора «царской ягоды». Он начинается в середине или конце июля.