В центре Кургана снесут десятки домов ради высотной застройки. Скрин

03 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Земельный участок, где снесут дома, продается за 50 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана планируют снести более 30 домов под строительство высоток. Стоимость земельного участка составляет 50,2 миллиона рублей. Информация о проведении аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная в городе Кургане. Начальная цена контракта: 50 299 00 рублей», — говорится в документе. Организатором торгов выступает администрация Кургана. На территории планируется снос 17 домов по улице Кирова, 11 — по улице Томина и шесть — по улице Набережная. Общая площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта рассчитан на семь лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снесут пять домов для строительства многоэтажек. Общая площадь земельного участка под жилую застройку составляет 9,3 тысячи квадратных метров. Также сообщалось, что мэрия Кургана продает землю за сотни миллионов. Инвесторам необходимо будет застроить четыре микрорайона Заозерного. В центре Кургана продается земельный участок под жилую застройку за 50,2 млн рублей Скрин: сайт «ГИС Торги» На территории под строительство высоток планируют снести 34 дома Скрин: сайт «ГИС Торги»

В центре Кургана планируют снести более 30 домов под строительство высоток. Стоимость земельного участка составляет 50,2 миллиона рублей. Информация о проведении аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная в городе Кургане. Начальная цена контракта: 50 299 00 рублей», — говорится в документе. Организатором торгов выступает администрация Кургана. На территории планируется снос 17 домов по улице Кирова, 11 — по улице Томина и шесть — по улице Набережная. Общая площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта рассчитан на семь лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снесут пять домов для строительства многоэтажек. Общая площадь земельного участка под жилую застройку составляет 9,3 тысячи квадратных метров. Также сообщалось, что мэрия Кургана продает землю за сотни миллионов. Инвесторам необходимо будет застроить четыре микрорайона Заозерного.