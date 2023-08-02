Аналитик спрогнозировал появление нового вида туризма в России

03 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Необходимо создавать специализированную инфраструктуру для развития игрового туризма, сказал Михаил Пименов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начинает развиваться игровой туризм. За счет создания отечественных видеоигр с российским колоритом многие российские регионы могут стать точками притяжения для геймеров. Об этом сообщил URA.RU директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов. «Согласно федеральному проекту „Игровая индустрия будущего“, до 2030 года в России должно появится 65 отечественных видеоигр. Нет сомнений, что некоторые новинки получат отечественный сеттинг, то есть место их действия, сюжет и персонажи будут в той или иной степени связаны с Россией, ее историей, культурой и географией. Это подстегнет развитие такого необычного вида туризма, как игровой. Он может включать в себя посещение локаций из видеоигр, тематических фестивалей, профильных конференций. Сродни кинолюбителям, которые путешествуют по местам съемок фильмов, геймеры будут активно посещать разные локации и мероприятия, тем самым способствуя развитию внутреннего туризма», — сказал Михаил Пименов. По его словам, в одном из российских регионов уже есть точка притяжения для любителей видеоигр. «В российском шутере Atomic Heart, фигурирует копия скульптуры „Родина-Мать зовет!“, установленной на Мамаевом кургане в Волгограде. Не исключено, что по итогам текущего года турпоток в Волгоградскую область вырастет, в том числе за счет фанатов Atomic Heart, которые захотят увидеть ее вживую. По данным Аналитического центра НАФИ и Организации развития видеоигровой индустрии, 60% россиян постоянно или эпизодически играют в видеоигры. Получается, что 88 млн человек — это потенциальные потребители туристических продуктов и услуг, нацеленных на игровую аудиторию», — отметил эксперт. Он призвал представителей туристической и игровой индустрий объединить усилия по созданию специализированных туров для любителей видеоигр. «Можно не только путешествовать по локациям из любимых игр, но и, например, посещать геймдев-студии или тренировочные базы, где занимаются профессиональные киберспортсмены. Следует открывать специализированные отели, где геймерам будет предоставлено мощное оборудование и стабильный высокоскоростной интернет. Есть смысл открывать тематические парки, а также проводить соревнования, фестивали, форумы, конференции и другие мероприятия в разных уголках нашей страны», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начинает развиваться игровой туризм. За счет создания отечественных видеоигр с российским колоритом многие российские регионы могут стать точками притяжения для геймеров. Об этом сообщил URA.RU директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов. «Согласно федеральному проекту „Игровая индустрия будущего“, до 2030 года в России должно появится 65 отечественных видеоигр. Нет сомнений, что некоторые новинки получат отечественный сеттинг, то есть место их действия, сюжет и персонажи будут в той или иной степени связаны с Россией, ее историей, культурой и географией. Это подстегнет развитие такого необычного вида туризма, как игровой. Он может включать в себя посещение локаций из видеоигр, тематических фестивалей, профильных конференций. Сродни кинолюбителям, которые путешествуют по местам съемок фильмов, геймеры будут активно посещать разные локации и мероприятия, тем самым способствуя развитию внутреннего туризма», — сказал Михаил Пименов. По его словам, в одном из российских регионов уже есть точка притяжения для любителей видеоигр. «В российском шутере Atomic Heart, фигурирует копия скульптуры „Родина-Мать зовет!“, установленной на Мамаевом кургане в Волгограде. Не исключено, что по итогам текущего года турпоток в Волгоградскую область вырастет, в том числе за счет фанатов Atomic Heart, которые захотят увидеть ее вживую. По данным Аналитического центра НАФИ и Организации развития видеоигровой индустрии, 60% россиян постоянно или эпизодически играют в видеоигры. Получается, что 88 млн человек — это потенциальные потребители туристических продуктов и услуг, нацеленных на игровую аудиторию», — отметил эксперт. Он призвал представителей туристической и игровой индустрий объединить усилия по созданию специализированных туров для любителей видеоигр. «Можно не только путешествовать по локациям из любимых игр, но и, например, посещать геймдев-студии или тренировочные базы, где занимаются профессиональные киберспортсмены. Следует открывать специализированные отели, где геймерам будет предоставлено мощное оборудование и стабильный высокоскоростной интернет. Есть смысл открывать тематические парки, а также проводить соревнования, фестивали, форумы, конференции и другие мероприятия в разных уголках нашей страны», — подчеркнул собеседник агентства.