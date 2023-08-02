The Guardian: ВСУ не показали результатов после обучения НАТО

02 августа 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

ВСУ прошли незначительную подготовку, чтобы показывать результаты на поле боя, передает The Guardian Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участие подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Об этом заявил эксперт по российским вооруженным силам Фонда Карнеги* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. «Я думаю, было бы справедливо скептически отнестись к тому, что при столь незначительной подготовке можно создать сплоченные подразделения», — подчеркнул Майкл Кофман, передает британская газета The Guardian. По его словам, украинские солдаты были спешно обучены странами НАТО, поэтому они не показывают хороших результатов по возвращению на фронт. Не помогает ВСУ и западное вооружение. «Новоиспеченные украинские офицеры были в состоянии воспроизвести то, чему они научились на уровне роты, но не больше», — подытожили британские журналисты. Киев проводит контрнаступление с 4 июня. До этого украинские солдаты проходили на Западе программы подготовки. В Британии подчеркивали, что данное обучение было недостаточно проработано. Проблема заключалась и в том, что бойцам ВСУ запрещали пользоваться всем необходимым оборудованием. За 53 дня с момента наступления, украинские силы лишились приблизительно 17 бригад, передает RT. *организация включена Минюстом в реестр иностранных агентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участие подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Об этом заявил эксперт по российским вооруженным силам Фонда Карнеги* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. «Я думаю, было бы справедливо скептически отнестись к тому, что при столь незначительной подготовке можно создать сплоченные подразделения», — подчеркнул Майкл Кофман, передает британская газета The Guardian. По его словам, украинские солдаты были спешно обучены странами НАТО, поэтому они не показывают хороших результатов по возвращению на фронт. Не помогает ВСУ и западное вооружение. «Новоиспеченные украинские офицеры были в состоянии воспроизвести то, чему они научились на уровне роты, но не больше», — подытожили британские журналисты. Киев проводит контрнаступление с 4 июня. До этого украинские солдаты проходили на Западе программы подготовки. В Британии подчеркивали, что данное обучение было недостаточно проработано. Проблема заключалась и в том, что бойцам ВСУ запрещали пользоваться всем необходимым оборудованием. За 53 дня с момента наступления, украинские силы лишились приблизительно 17 бригад, передает RT. *организация включена Минюстом в реестр иностранных агентов