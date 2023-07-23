The Guardian: западные войска оказались не готовы к обучению ВСУ

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Украинские солдаты вынуждены обучаться на полигонах Запада (архивное фото) Фото:
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Программы подготовки украинских солдат на Западе плохо разработаны и медленно внедряются. Об этом сообщил источник британской газеты The Guardian.

«Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Киева отдают приоритет обучению отдельных украинских солдат. Еще одна проблема кроется в том, что большая часть предоставляемого обучения была плохо разработана», — приводятся в материале слова источника газеты.

По данным издания, подразделения ВСУ вынуждены обучаться на европейских полигонах, поскольку они опасаются российских атак. Однако в Европе им не разрешают использовать оборудование, применяемое в бою. «Они не могут управлять БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, ведь оно не сертифицировано НАТО», — пишет газета.

Западные страны начали готовить украинскую армию после того, как Киев получил западные танки и БМП. Однако обучение реализовано лишь отчасти.

Ранее сообщалось, что украинские военные оказались недовольны западной техникой и подготовкой военных. Отмечалось, что западные машины с трудом перемещаются по территории Украины из-за погодных условий.

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Программы подготовки украинских солдат на Западе плохо разработаны и медленно внедряются. Об этом сообщил источник британской газеты The Guardian. «Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Киева отдают приоритет обучению отдельных украинских солдат. Еще одна проблема кроется в том, что большая часть предоставляемого обучения была плохо разработана», — приводятся в материале слова источника газеты. По данным издания, подразделения ВСУ вынуждены обучаться на европейских полигонах, поскольку они опасаются российских атак. Однако в Европе им не разрешают использовать оборудование, применяемое в бою. «Они не могут управлять БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, ведь оно не сертифицировано НАТО», — пишет газета. Западные страны начали готовить украинскую армию после того, как Киев получил западные танки и БМП. Однако обучение реализовано лишь отчасти. Ранее сообщалось, что украинские военные оказались недовольны западной техникой и подготовкой военных. Отмечалось, что западные машины с трудом перемещаются по территории Украины из-за погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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