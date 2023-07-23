The Guardian: западные войска оказались не готовы к обучению ВСУ

Программы подготовки украинских солдат на Западе плохо разработаны и медленно внедряются. Об этом сообщил источник британской газеты The Guardian.
«Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Киева отдают приоритет обучению отдельных украинских солдат. Еще одна проблема кроется в том, что большая часть предоставляемого обучения была плохо разработана», —
По данным издания, подразделения ВСУ вынуждены обучаться на европейских полигонах, поскольку они опасаются российских атак. Однако в Европе им не разрешают использовать оборудование, применяемое в бою. «Они не могут управлять БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, ведь оно не сертифицировано НАТО», — пишет газета.
Западные страны начали готовить украинскую армию после того, как Киев получил западные танки и БМП. Однако обучение реализовано лишь отчасти.
Ранее сообщалось, что украинские военные оказались недовольны западной техникой и подготовкой военных. Отмечалось, что западные машины с трудом перемещаются по территории Украины из-за погодных условий.
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