Подполковник МВД раскрыл, как распознать вербовку близкого в ВСУ

Подполковник МВД Иванников: Киев вербует в ВСУ одиноких россиян

03 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У завербованных резко меняется образ жизни, отметил Олег Иванников Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изменение в образе жизни, неожиданная страсть к спорту и туризму, нелюдимость, приток денег — это факторы, которые могут говорить о том, что россиянин попал под влияние Киева и готов вступить в ряды ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Как правило, те, кто подвергается вербовке спецслужбами иностранных государств, сразу начинают вести измененный образ жизни. У них появляются неконтролируемые денежные средства. На дорогу, на покупку различного снаряжения, на подкуп должностных лиц, если такое потребуется. В большинстве случаев Служба безопасности Украины и Главное управление разведки очень щедро оплачивают любую противоправную деятельность, так как финансирование с Запада буквально течет рекой. Также граждане больше времени проводят за компьютером, становятся нелюдимыми, отношения с близкими становятся достаточно сложными. В некоторых случаях завербованные осуществляют покупки, которые могут пригодиться для туристической деятельности, занятий спортом, хотя раньше не были замечены в пристрастии к спортивным занятиям», — отметил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД подчеркнул, что, как правило, для вербовки в ряды ВСУ Киев использует одиноких граждан. «Многие, кто подвергается вербовке, являются одинокими и нелюдимыми людьми. Социальная ответственность перед семьей и обществом у них отсутствует. А те, у кого есть семьи, они, как правило, в первую очередь думают о благополучии семьи и делают определенные проекции, что будет дальше», — объяснил Иванников. По словам собеседника агентства, пойманные завербованные Киевом граждане начинают утверждать, что их околдовали. «Потом, как правило, они придумывают отговорки, что попали под влияние мошенников, парапсихологов, якобы на них было воздействие оказано извне. Но это все является отговорками, которые на перспективу будут обличаться следствием и судом», — добавил он. Ранее дело о госизмене завели на жителя Тамбовской области. Он попытался выехать на Украину через Турцию. В планах мужчины было воевать на стороне ВСУ. Гражданин находился на связи с представителями украинских националистов, которые набирают добровольцев из числа российских граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Изменение в образе жизни, неожиданная страсть к спорту и туризму, нелюдимость, приток денег — это факторы, которые могут говорить о том, что россиянин попал под влияние Киева и готов вступить в ряды ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Как правило, те, кто подвергается вербовке спецслужбами иностранных государств, сразу начинают вести измененный образ жизни. У них появляются неконтролируемые денежные средства. На дорогу, на покупку различного снаряжения, на подкуп должностных лиц, если такое потребуется. В большинстве случаев Служба безопасности Украины и Главное управление разведки очень щедро оплачивают любую противоправную деятельность, так как финансирование с Запада буквально течет рекой. Также граждане больше времени проводят за компьютером, становятся нелюдимыми, отношения с близкими становятся достаточно сложными. В некоторых случаях завербованные осуществляют покупки, которые могут пригодиться для туристической деятельности, занятий спортом, хотя раньше не были замечены в пристрастии к спортивным занятиям», — отметил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД подчеркнул, что, как правило, для вербовки в ряды ВСУ Киев использует одиноких граждан. «Многие, кто подвергается вербовке, являются одинокими и нелюдимыми людьми. Социальная ответственность перед семьей и обществом у них отсутствует. А те, у кого есть семьи, они, как правило, в первую очередь думают о благополучии семьи и делают определенные проекции, что будет дальше», — объяснил Иванников. По словам собеседника агентства, пойманные завербованные Киевом граждане начинают утверждать, что их околдовали. «Потом, как правило, они придумывают отговорки, что попали под влияние мошенников, парапсихологов, якобы на них было воздействие оказано извне. Но это все является отговорками, которые на перспективу будут обличаться следствием и судом», — добавил он. Ранее дело о госизмене завели на жителя Тамбовской области. Он попытался выехать на Украину через Турцию. В планах мужчины было воевать на стороне ВСУ. Гражданин находился на связи с представителями украинских националистов, которые набирают добровольцев из числа российских граждан.