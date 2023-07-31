31 июля 2023

Охранников российских школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, часы, пост охраны, школа, охранник скиф, охранник в школе
В России разработали проект ГОСТа для охранников школ и детсадов Фото:

Охранников школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций».

«Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. Уточняется, что при разработке проекта использован отечественный и зарубежный опыт.

В настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить высококвалифицированной охраной все школы, которые расположены в малых городах. Там отметили, что в настоящее время половина из всех школ в стране сельские — около 24 тысяч, и все они лишены финансирования на обеспечение безопасности. Из-за дефицита средств функция по обеспечению безопасности в школах возложена на технический персонал.

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Охранников школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций». «Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. Уточняется, что при разработке проекта использован отечественный и зарубежный опыт. В настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа. Ранее в Госдуме предложили обеспечить высококвалифицированной охраной все школы, которые расположены в малых городах. Там отметили, что в настоящее время половина из всех школ в стране сельские — около 24 тысяч, и все они лишены финансирования на обеспечение безопасности. Из-за дефицита средств функция по обеспечению безопасности в школах возложена на технический персонал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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