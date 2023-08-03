«Авторитетные» подрядчики мэрии Екатеринбурга попали под прицел силовиков

В администрации Екатеринбурга выявили нарушения на 40 миллионов

03 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Проверка Счетной палаты длилась несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортный комитет мэрии Екатеринбурга под руководством Игоря Ощепкова и кураторством вице-мэра Алексея Бубнова мог неправомерно выделить субсидии нескольким автобусным перевозчикам на десятки миллионов рублей — к такому выводу пришла городская Счетная палата (СП) по итогам большого аудита. Материалы направлены в «правоохранительные органы», говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Проверка СП касалась 2021—2022 годов. Она проходила не только в комитете, но и у перевозчиков — «Авто Гамма» (считается подконтрольной «визовской» авторитетной бизнес-группе) и «УралТрейд» (связывают с «уралмашевской» группой). В офис другого фигуранта итогового отчета — компании «Пегас» (ассоциируется с «Таганским рядом») — ревизоры не выезжали. За два года указанные фирмы получили от мэрии 60,9 миллиона рублей. В СП считают, что субсидии им не должны были давать — поданные ими в администрацию документы не соответствовали требованиям. «Кроме того, размер субсидий перевозчикам определен в завышенном размере. <…> Предоставление перевозчиками <…> недостоверных данных, отсутствие со стороны комитета должного и качественного контроля в части проверки предоставленных документов и содержащихся в них сведений, напрямую влияющих на размер субсидии, <…> повлекло неправомерные расходы в общей сумме 41,8 миллиона рублей», — констатировали в Счетной палате. Исследуя, на что конкретно перевозчики тратили полученные бюджетные деньги, Счетная палата выяснила, что «Авто-Гамма» за 300 тысяч отремонтировала Range Rover, который ей не принадлежит. А «УралТрейд» за 6,4 млн купил два НЕФАЗа, которые — как сказано в отчете — не использовались на городских маршрутах. Источник, близкий к самой компании, при этом заявил корреспонденту, что готов доказать, что это неправда. Новость по теме Мэр Екатеринбурга проверяет своего зама на фоне скандала с закупкой автобусов «По результатам проверки в адрес председателя комитета по транспорту <…> Ощепкова И. Ю. внесены представления об устранении выявленных нарушений и предписание о принятии мер к возврату неправомерно израсходованных средств бюджета (то есть 41,8 млн — прим. ред.). Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия необходимых процессуальных решений», — резюмировали в Счетной палате. В «УралТрейде» и «Авто Гамме» от официальных комментариев по теме воздержались. По телефону «Пегаса», указанному на сайте администрации, корреспонденту не ответили. Близкий к одной из компаний собеседник счел несправедливым, что Счетная палата проверила частных перевозчиков, но не обратила внимание на муниципальный «Гортранс». Хотя выделяемые ему субсидии в разы больше. «И никаких претензий к нему нет. Это странно. „Гортранс“ подает в мэрию точно такие же документы», — возмутился источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Транспортный комитет мэрии Екатеринбурга под руководством Игоря Ощепкова и кураторством вице-мэра Алексея Бубнова мог неправомерно выделить субсидии нескольким автобусным перевозчикам на десятки миллионов рублей — к такому выводу пришла городская Счетная палата (СП) по итогам большого аудита. Материалы направлены в «правоохранительные органы», говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Проверка СП касалась 2021—2022 годов. Она проходила не только в комитете, но и у перевозчиков — «Авто Гамма» (считается подконтрольной «визовской» авторитетной бизнес-группе) и «УралТрейд» (связывают с «уралмашевской» группой). В офис другого фигуранта итогового отчета — компании «Пегас» (ассоциируется с «Таганским рядом») — ревизоры не выезжали. За два года указанные фирмы получили от мэрии 60,9 миллиона рублей. В СП считают, что субсидии им не должны были давать — поданные ими в администрацию документы не соответствовали требованиям. «Кроме того, размер субсидий перевозчикам определен в завышенном размере. <…> Предоставление перевозчиками <…> недостоверных данных, отсутствие со стороны комитета должного и качественного контроля в части проверки предоставленных документов и содержащихся в них сведений, напрямую влияющих на размер субсидии, <…> повлекло неправомерные расходы в общей сумме 41,8 миллиона рублей», — констатировали в Счетной палате. Исследуя, на что конкретно перевозчики тратили полученные бюджетные деньги, Счетная палата выяснила, что «Авто-Гамма» за 300 тысяч отремонтировала Range Rover, который ей не принадлежит. А «УралТрейд» за 6,4 млн купил два НЕФАЗа, которые — как сказано в отчете — не использовались на городских маршрутах. Источник, близкий к самой компании, при этом заявил корреспонденту, что готов доказать, что это неправда. «По результатам проверки в адрес председателя комитета по транспорту <…> Ощепкова И. Ю. внесены представления об устранении выявленных нарушений и предписание о принятии мер к возврату неправомерно израсходованных средств бюджета (то есть 41,8 млн — прим. ред.). Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия необходимых процессуальных решений», — резюмировали в Счетной палате. В «УралТрейде» и «Авто Гамме» от официальных комментариев по теме воздержались. По телефону «Пегаса», указанному на сайте администрации, корреспонденту не ответили. Близкий к одной из компаний собеседник счел несправедливым, что Счетная палата проверила частных перевозчиков, но не обратила внимание на муниципальный «Гортранс». Хотя выделяемые ему субсидии в разы больше. «И никаких претензий к нему нет. Это странно. „Гортранс“ подает в мэрию точно такие же документы», — возмутился источник.