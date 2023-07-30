Мэр Екатеринбурга проверяет своего зама на фоне скандала с закупкой автобусов

31 июля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (на фото) ранее публично заявил, что претензий к Бубнову не имеет Фото: Размик Закарян © URA.RU Контрольно-ревизионное управление мэрии Екатеринбурга, напрямую подчиняющееся главе города Алексею Орлову, проверяет его заместителя Алексея Бубнова, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. По словам собеседника аудит стартовал 17 июля. «Работают в транспортном комитете (курируется Бубновым — прим. ред.). Продлится проверка до 11 августа», — уточнил собеседник. Среди прочего, добавил он, КРУ якобы интересует закупка новых автобусов. Как писало URA.RU, весной правительство РФ одобрило заявку уральской столицы на получение автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ). Собеседник в муниципальной власти утверждал, что в процессе формирования конкурсной документации Бубнов якобы лоббирует интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). Подчиняющийся Бубнову «Гортранс» сопротивляется и просит взять более дешевые НЕФАЗы. Новость по теме Попавший под прокурорскую проверку вице-мэр Екатеринбурга оправдался перед шефом После публикаций агентства свердловская прокуратура начала проверку. Вернувшись из отпуска, днем 21 июля, мэр, по данным URA.RU, обсудил с Бубновым ситуацию. То есть уже после того, как КРУ «зашло» в комитет. И считается, что Бубнову перед шефом удалось оправдаться. На это указывает публичная реакция Орлова, заявившего, что обнародованная ранее информация не соответствует действительности. Представителю Орлова направлен вопрос, с чем связана проверка КРУ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрольно-ревизионное управление мэрии Екатеринбурга, напрямую подчиняющееся главе города Алексею Орлову, проверяет его заместителя Алексея Бубнова, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. По словам собеседника аудит стартовал 17 июля. «Работают в транспортном комитете (курируется Бубновым — прим. ред.). Продлится проверка до 11 августа», — уточнил собеседник. Среди прочего, добавил он, КРУ якобы интересует закупка новых автобусов. Как писало URA.RU, весной правительство РФ одобрило заявку уральской столицы на получение автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ). Собеседник в муниципальной власти утверждал, что в процессе формирования конкурсной документации Бубнов якобы лоббирует интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). Подчиняющийся Бубнову «Гортранс» сопротивляется и просит взять более дешевые НЕФАЗы. После публикаций агентства свердловская прокуратура начала проверку. Вернувшись из отпуска, днем 21 июля, мэр, по данным URA.RU, обсудил с Бубновым ситуацию. То есть уже после того, как КРУ «зашло» в комитет. И считается, что Бубнову перед шефом удалось оправдаться. На это указывает публичная реакция Орлова, заявившего, что обнародованная ранее информация не соответствует действительности. Представителю Орлова направлен вопрос, с чем связана проверка КРУ. Ответ будет опубликован, как только поступит.