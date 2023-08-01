ФСБ ищет мошенников, рассылавших фейки от имени спикера гордумы из ХМАО

02 августа 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

ФСБ ищет мошенников, подделавших аккаунт председателя гордумы Нижневартовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ ищет злоумышленников, рассылающих в telegram фейковые сообщения от имени председателя городской думы Нижневартовска Алексея Сатинова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам спикер. «ФСБ все отрабатывает. Не исключено, что потом мог бы последовать шантаж», — сообщил Сатинов. Силовиков заинтересовало, что спам затронул сотрудников больницы в ХМАО, которой руководит депутат, но при этом его коллеги по думе и фейковых сообщений не получали. По словам Сатинова, несколько его знакомых медиков из других городов написали ему, что им тоже приходил похожий спам. «Сегодня мне рассказали, что другим главврачам тоже рассылали подобные сообщения. Я предупредил коллег, чтобы были внимательнее», — добавил спикер. Ранее URA.RU писало об анонимной рассылке мошенников от имени Сатинова. Сотрудницу больницы, которую он возглавляет, неизвестные пытались уговорить взять в кредит четыре миллиона рублей.

ФСБ ищет злоумышленников, рассылающих в telegram фейковые сообщения от имени председателя городской думы Нижневартовска Алексея Сатинова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам спикер. «ФСБ все отрабатывает. Не исключено, что потом мог бы последовать шантаж», — сообщил Сатинов. Силовиков заинтересовало, что спам затронул сотрудников больницы в ХМАО, которой руководит депутат, но при этом его коллеги по думе и фейковых сообщений не получали. По словам Сатинова, несколько его знакомых медиков из других городов написали ему, что им тоже приходил похожий спам. «Сегодня мне рассказали, что другим главврачам тоже рассылали подобные сообщения. Я предупредил коллег, чтобы были внимательнее», — добавил спикер. Ранее URA.RU писало об анонимной рассылке мошенников от имени Сатинова. Сотрудницу больницы, которую он возглавляет, неизвестные пытались уговорить взять в кредит четыре миллиона рублей.