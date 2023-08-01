Мэр Урая отреагировал на сообщение о свалке цинковых гробов

На кладбище, в том числе, хоронят участников СВО
Глава Урая Тимур Закирзянов поручил ликвидировать свалку цинковых гробов на городском кладбище и наказать виновных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Искренне возмущен данной ситуацией. Поручил провести тщательное расследование и незамедлительно устранить свалку. Все причастные к этой ситуации буду привлечены к ответственности. О результатах доведу позже», — отметил мэр.
Информацию о свалке на городском кладбище ранее сообщил депутат думы Урая Леонард Насибуллин. По его словам, на объекте в беспорядке оказались цинковые гробы после похорон участников СВО.
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