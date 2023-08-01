01 августа 2023

Мэр Урая отреагировал на сообщение о свалке цинковых гробов

Глава Тимур Закирзянов поручил ликвидировать свалку гробов в Урае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, аллея героев чвк вагенр, северное кладбище березовского, могила военного, захоронение солдат
На кладбище, в том числе, хоронят участников СВО Фото:

Глава Урая Тимур Закирзянов поручил ликвидировать свалку цинковых гробов на городском кладбище и наказать виновных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Искренне возмущен данной ситуацией. Поручил провести тщательное расследование и незамедлительно устранить свалку. Все причастные к этой ситуации буду привлечены к ответственности. О результатах доведу позже», — отметил мэр.

Информацию о свалке на городском кладбище ранее сообщил депутат думы Урая Леонард Насибуллин. По его словам, на объекте в беспорядке оказались цинковые гробы после похорон участников СВО.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Урая Тимур Закирзянов поручил ликвидировать свалку цинковых гробов на городском кладбище и наказать виновных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Искренне возмущен данной ситуацией. Поручил провести тщательное расследование и незамедлительно устранить свалку. Все причастные к этой ситуации буду привлечены к ответственности. О результатах доведу позже», — отметил мэр. Информацию о свалке на городском кладбище ранее сообщил депутат думы Урая Леонард Насибуллин. По его словам, на объекте в беспорядке оказались цинковые гробы после похорон участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...