РБК: следствие по делу Стрелкова засекретили

Уголовное дело против экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) было засекречено из-за гостайны. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
«Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. URA.RU) — дело серьезное», — заявил Александр Молохов в разговоре с РБК. Адвокат отказался комментировать ход дела, сославшись на подписку о неразглашении. Таким образом получить информацию о ходе дела не представляется возможным.
Стрелков был задержан 21 июля. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. До задержания Стрелков неоднократно публиковал ролики и посты, в которых критиковал президента России Владимира Путина и действия Минобороны в зоне спецоперации, передает РАПСИ.
На данный момент бывший министр обороны ДНР находится в СИЗО «Лефортово». Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
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