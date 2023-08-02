РБК: следствие по делу Стрелкова засекретили

02 августа 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Уголовное дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 21 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Уголовное дело против экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) было засекречено из-за гостайны. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. URA.RU) — дело серьезное», — заявил Александр Молохов в разговоре с РБК. Адвокат отказался комментировать ход дела, сославшись на подписку о неразглашении. Таким образом получить информацию о ходе дела не представляется возможным. Новость по теме Чем известен задержанный Игорь Стрелков Стрелков был задержан 21 июля. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. До задержания Стрелков неоднократно публиковал ролики и посты, в которых критиковал президента России Владимира Путина и действия Минобороны в зоне спецоперации, передает РАПСИ. На данный момент бывший министр обороны ДНР находится в СИЗО «Лефортово». Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело против экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) было засекречено из-за гостайны. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. URA.RU) — дело серьезное», — заявил Александр Молохов в разговоре с РБК. Адвокат отказался комментировать ход дела, сославшись на подписку о неразглашении. Таким образом получить информацию о ходе дела не представляется возможным. Стрелков был задержан 21 июля. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. До задержания Стрелков неоднократно публиковал ролики и посты, в которых критиковал президента России Владимира Путина и действия Минобороны в зоне спецоперации, передает РАПСИ. На данный момент бывший министр обороны ДНР находится в СИЗО «Лефортово». Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.