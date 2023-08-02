РБК: следствие по делу Стрелкова засекретили

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Уголовное дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 21 июля Фото:
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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Уголовное дело против экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) было засекречено из-за гостайны. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

«Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. URA.RU) — дело серьезное», — заявил Александр Молохов в разговоре с РБК. Адвокат отказался комментировать ход дела, сославшись на подписку о неразглашении. Таким образом получить информацию о ходе дела не представляется возможным.

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Чем известен задержанный Игорь Стрелков

Стрелков был задержан 21 июля. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. До задержания Стрелков неоднократно публиковал ролики и посты, в которых критиковал президента России Владимира Путина и действия Минобороны в зоне спецоперации, передает РАПСИ.

На данный момент бывший министр обороны ДНР находится в СИЗО «Лефортово». Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

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Уголовное дело против экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) было засекречено из-за гостайны. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — прим. URA.RU) — дело серьезное», — заявил Александр Молохов в разговоре с РБК. Адвокат отказался комментировать ход дела, сославшись на подписку о неразглашении. Таким образом получить информацию о ходе дела не представляется возможным. Стрелков был задержан 21 июля. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. До задержания Стрелков неоднократно публиковал ролики и посты, в которых критиковал президента России Владимира Путина и действия Минобороны в зоне спецоперации, передает РАПСИ. На данный момент бывший министр обороны ДНР находится в СИЗО «Лефортово». Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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