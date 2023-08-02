В Тюмени силовики поймали банду сбытчиков сильнодействующих препаратов

03 августа 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

В рюкзаке у задержанного нашли таблетки с сильнодействующим веществом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в торговле сильнодействующим веществом прегабалином. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. «В Тюмени полицейские <…> задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В его рюкзаке обнаружили 600 таблеток, в состав которых, согласно экспертизе, входит прегабалин», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Парень рассказал стражам правопорядка, что работает не один. Позже силовики поймали двух его сообщников. Юноша пояснил, что покупает таблетки на теневых площадках в Интернете, а потом продает их бесконтактным способом. В день задержания он ждал своих сообщников с упаковочным материалом, в который собирался расфасовать капсулы. Молодых людей обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.

В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в торговле сильнодействующим веществом прегабалином. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. «В Тюмени полицейские <…> задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В его рюкзаке обнаружили 600 таблеток, в состав которых, согласно экспертизе, входит прегабалин», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Парень рассказал стражам правопорядка, что работает не один. Позже силовики поймали двух его сообщников. Юноша пояснил, что покупает таблетки на теневых площадках в Интернете, а потом продает их бесконтактным способом. В день задержания он ждал своих сообщников с упаковочным материалом, в который собирался расфасовать капсулы. Молодых людей обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.