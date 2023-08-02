02 августа 2023

В Тюмени силовики поймали банду сбытчиков сильнодействующих препаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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В рюкзаке у задержанного нашли таблетки с сильнодействующим веществом Фото:

В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в торговле сильнодействующим веществом прегабалином. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

«В Тюмени полицейские <…> задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В его рюкзаке обнаружили 600 таблеток, в состав которых, согласно экспертизе, входит прегабалин», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Парень рассказал стражам правопорядка, что работает не один. Позже силовики поймали двух его сообщников.

Юноша пояснил, что покупает таблетки на теневых площадках в Интернете, а потом продает их бесконтактным способом. В день задержания он ждал своих сообщников с упаковочным материалом, в который собирался расфасовать капсулы.

Молодых людей обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.

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В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в торговле сильнодействующим веществом прегабалином. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. «В Тюмени полицейские <…> задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В его рюкзаке обнаружили 600 таблеток, в состав которых, согласно экспертизе, входит прегабалин», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Парень рассказал стражам правопорядка, что работает не один. Позже силовики поймали двух его сообщников. Юноша пояснил, что покупает таблетки на теневых площадках в Интернете, а потом продает их бесконтактным способом. В день задержания он ждал своих сообщников с упаковочным материалом, в который собирался расфасовать капсулы. Молодых людей обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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