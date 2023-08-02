02 августа 2023

The Telegraph: Британия выдворит 100 тысяч украинских беженцев в 2025 году

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В 2025 году Великобританию покинут более 100 украинских беженцев, заявил Роберт Бакленд Фото:
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Примерно 100 тысяч беженцев из Украины, которые живут в Великобритании, должны будут покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году. Об этом заявили в газете The Telegraph.

«С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — пишет газета.

Член парламента Великобритании Роберт Бакленд призвал министров страны рассмотреть этот вопрос, чтобы дать украинцам стабильность и определенность.«Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинским беженцам — прим. URA.RU) возможность планировать», — добавил Бакленд.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

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Примерно 100 тысяч беженцев из Украины, которые живут в Великобритании, должны будут покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году. Об этом заявили в газете The Telegraph. «С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — пишет газета. Член парламента Великобритании Роберт Бакленд призвал министров страны рассмотреть этот вопрос, чтобы дать украинцам стабильность и определенность.«Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинским беженцам — прим. URA.RU) возможность планировать», — добавил Бакленд. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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