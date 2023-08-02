The Telegraph: Британия выдворит 100 тысяч украинских беженцев в 2025 году

03 августа 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

В 2025 году Великобританию покинут более 100 украинских беженцев, заявил Роберт Бакленд Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Примерно 100 тысяч беженцев из Украины, которые живут в Великобритании, должны будут покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году. Об этом заявили в газете The Telegraph. «С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — пишет газета. Член парламента Великобритании Роберт Бакленд призвал министров страны рассмотреть этот вопрос, чтобы дать украинцам стабильность и определенность.«Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинским беженцам — прим. URA.RU) возможность планировать», — добавил Бакленд. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

Примерно 100 тысяч беженцев из Украины, которые живут в Великобритании, должны будут покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году. Об этом заявили в газете The Telegraph. «С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — пишет газета. Член парламента Великобритании Роберт Бакленд призвал министров страны рассмотреть этот вопрос, чтобы дать украинцам стабильность и определенность.«Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинским беженцам — прим. URA.RU) возможность планировать», — добавил Бакленд. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.