Тюменцы разочаровались в долларах и заинтересовались китайской валютой

Тюменские банки отмечают увеличение количества вкладов в юанях в десятки раз

03 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По версии ВТБ, в 2023 году юань укрепился относительно рубля на 27% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы разочаровались в долларах и евро и стали чаще обращать внимание на юани. О резком увеличении количества вкладов в китайской валюте URA.RU рассказали крупнейшие банки-игроки валютного рынка Тюменской области. «В нашем банке вклады тюменцев в юанях выросли в 13 раз за полгода. В конце 2022 года эта валюта занимала 0,07% от всех средств физлиц в банке, сейчас доля юаня уже 0,9%. В общей сложности тюменцы хранят у нас в этой валюте порядка 545 млн рублей», — поделился с URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. По данным Сбербанка, юань все еще проигрывает евро и доллару по популярности, однако и здесь отмечают уверенный рост его популярности. «Интерес к юаням наблюдается на территории всего Уральского банка Сбербанка. Объемы сбережений в китайской валюте увеличились в десятки раз», — пояснили URA.RU в пресс-службе финансовой организации. Финансисты связывают рост популярности юаня с неконтролируемыми скачками курсов евро и доллара, а так же с общемировой экономической ситуацией. По прогнозам, интерес к китайской валюте увеличится на фоне отмены визового режима между Россией и Китаем. Ранее URA.RU рассказало, что кроме юаня тюменцы стали чаще интересоваться золотыми вкладами.

Тюменцы разочаровались в долларах и евро и стали чаще обращать внимание на юани. О резком увеличении количества вкладов в китайской валюте URA.RU рассказали крупнейшие банки-игроки валютного рынка Тюменской области. «В нашем банке вклады тюменцев в юанях выросли в 13 раз за полгода. В конце 2022 года эта валюта занимала 0,07% от всех средств физлиц в банке, сейчас доля юаня уже 0,9%. В общей сложности тюменцы хранят у нас в этой валюте порядка 545 млн рублей», — поделился с URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. По данным Сбербанка, юань все еще проигрывает евро и доллару по популярности, однако и здесь отмечают уверенный рост его популярности. «Интерес к юаням наблюдается на территории всего Уральского банка Сбербанка. Объемы сбережений в китайской валюте увеличились в десятки раз», — пояснили URA.RU в пресс-службе финансовой организации. Финансисты связывают рост популярности юаня с неконтролируемыми скачками курсов евро и доллара, а так же с общемировой экономической ситуацией. По прогнозам, интерес к китайской валюте увеличится на фоне отмены визового режима между Россией и Китаем. Ранее URA.RU рассказало, что кроме юаня тюменцы стали чаще интересоваться золотыми вкладами.