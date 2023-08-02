Минцифры расширит право на отсрочку от армии для специалистов со средним образованием

03 августа 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

В России расширят право на отсрочку от армии для специалистов со средним образованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минцифры расширит право на отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос. «Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии», — пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. Отсрочку также смогут получить и специалисты со средним профобразованием, выпускники техникумов и колледжей. По существующим нормам, рассчитывать на отсрочку от армии вправе сотрудники IT-компаний только с высшим образованием. Этот порядок правительство России утвердило в 2022 году. Ранее в России IT-специалисты с высшим образованием уже получили право подавать заявку на отсрочку от службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минцифры расширит право на отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос. «Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии», — пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. Отсрочку также смогут получить и специалисты со средним профобразованием, выпускники техникумов и колледжей. По существующим нормам, рассчитывать на отсрочку от армии вправе сотрудники IT-компаний только с высшим образованием. Этот порядок правительство России утвердило в 2022 году. Ранее в России IT-специалисты с высшим образованием уже получили право подавать заявку на отсрочку от службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ.