02 августа 2023

Минцифры расширит право на отсрочку от армии для специалистов со средним образованием

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В России расширят право на отсрочку от армии для специалистов со средним образованием Фото:

Минцифры расширит право на отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

«Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии», — пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. Отсрочку также смогут получить и специалисты со средним профобразованием, выпускники техникумов и колледжей.

По существующим нормам, рассчитывать на отсрочку от армии вправе сотрудники IT-компаний только с высшим образованием. Этот порядок правительство России утвердило в 2022 году.

Ранее в России IT-специалисты с высшим образованием уже получили право подавать заявку на отсрочку от службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Минцифры расширит право на отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос. «Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии», — пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. Отсрочку также смогут получить и специалисты со средним профобразованием, выпускники техникумов и колледжей. По существующим нормам, рассчитывать на отсрочку от армии вправе сотрудники IT-компаний только с высшим образованием. Этот порядок правительство России утвердило в 2022 году. Ранее в России IT-специалисты с высшим образованием уже получили право подавать заявку на отсрочку от службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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