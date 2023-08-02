Постпредство РФ исключило смягчение визового режима Евросоюза

03 августа 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

ЕС принимает меры, чтобы не дать европейцам общаться с россиянами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сегодняшняя политика Евросоюза (ЕС) исключает всякую возможность на смягчение визовых требований к россиянам. Об этом заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе. «Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — отметили в постпредстве. Об этом пишут «Известия». Как считают в российской дипмиссии, ЕС принимает всевозможные меры, чтобы не дать возможность простым европейцам напрямую общаться с россиянами. У жителей Европы может возникнуть резонный вопрос об оправданности агрессивной политики Запада по отношению к таким же людям, как и они. Поэтому к смягчению визового режима сейчас нет совершенно никаких предпосылок. Ранее в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.

Сегодняшняя политика Евросоюза (ЕС) исключает всякую возможность на смягчение визовых требований к россиянам. Об этом заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе. «Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — отметили в постпредстве. Об этом пишут «Известия». Как считают в российской дипмиссии, ЕС принимает всевозможные меры, чтобы не дать возможность простым европейцам напрямую общаться с россиянами. У жителей Европы может возникнуть резонный вопрос об оправданности агрессивной политики Запада по отношению к таким же людям, как и они. Поэтому к смягчению визового режима сейчас нет совершенно никаких предпосылок. Ранее в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.