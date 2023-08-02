02 августа 2023

Постпредство РФ исключило смягчение визового режима Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , евросоюз, прага, чехия, европа, старый город, ес
ЕС принимает меры, чтобы не дать европейцам общаться с россиянами Фото:

Сегодняшняя политика Евросоюза (ЕС) исключает всякую возможность на смягчение визовых требований к россиянам. Об этом заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе.

«Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — отметили в постпредстве. Об этом пишут «Известия».

Как считают в российской дипмиссии, ЕС принимает всевозможные меры, чтобы не дать возможность простым европейцам напрямую общаться с россиянами. У жителей Европы может возникнуть резонный вопрос об оправданности агрессивной политики Запада по отношению к таким же людям, как и они. Поэтому к смягчению визового режима сейчас нет совершенно никаких предпосылок.

Ранее в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.

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Сегодняшняя политика Евросоюза (ЕС) исключает всякую возможность на смягчение визовых требований к россиянам. Об этом заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе. «Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — отметили в постпредстве. Об этом пишут «Известия». Как считают в российской дипмиссии, ЕС принимает всевозможные меры, чтобы не дать возможность простым европейцам напрямую общаться с россиянами. У жителей Европы может возникнуть резонный вопрос об оправданности агрессивной политики Запада по отношению к таким же людям, как и они. Поэтому к смягчению визового режима сейчас нет совершенно никаких предпосылок. Ранее в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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